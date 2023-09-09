VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Hz. Aişe (r.anh) 09 Eylül 2023
Hz. Abdurrahman bin Avf 09 Eylül 2023
Hz. Abdullah bin Abbas 09 Eylül 2023
Hz. Abdullah bin Mesud 09 Eylül 2023
Hz. Abdullah bin Ömer 09 Eylül 2023
Hz. Ammar bin Yasir 09 Eylül 2023
Hz. Bilal-i Habeşî 09 Eylül 2023
Hz. Cafer bin Ebu Talip 09 Eylül 2023
Hz. Ebu Eyyub el Ensari 09 Eylül 2023
Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah 09 Eylül 2023
Hz. Ebu Zer el Gıfarî 09 Eylül 2023
Hz. Enes bin Malik 09 Eylül 2023
Hz. Esma binti Ebubekir 09 Eylül 2023
Hz. Fatıma 09 Eylül 2023
Hz. Hafsa 09 Eylül 2023
Hz. Halid bin Velid 09 Eylül 2023
Hz. Hamza 09 Eylül 2023
Hz. Hasan 09 Eylül 2023
Hz. Hatice 09 Eylül 2023
Hz. Huzeyfe bin Yaman 09 Eylül 2023
Hz. İbni Ümmü Mektum 09 Eylül 2023
Hz. Sadd Bin Ebi Vakkas 09 Eylül 2023
Hz. Selman-ı Farisi 09 Eylül 2023

Hz. Huzeyfe bin Yaman

Hz. Peygamber'in sırdaşı olan sahâbî.

Ebû Abdillâh Huzeyfe b. Huseyl (Hisl) b. Câbir el-Absî (ö. 36/656)

Hz. Peygamber'in sırdaşı olan sahâbî.

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