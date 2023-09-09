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09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
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Hz. Hatice
Hz. Peygamber'in ilk hanımı.
Ümmü'l-Kāsım (Ümmü'l-Hind) Hadîce bint Huveylid b. Esed b. Abdiluzzâ b. Kusay el-Kureşiyye (ö. 620)
Hz. Peygamber'in ilk hanımı.
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