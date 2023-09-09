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09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
PAYLAŞ
Hz. Sadd Bin Ebi Vakkas
Aşere-i mübeşşereden olan sahâbî, kumandan.
Ebû İshâk Sa'd b. Ebî Vakkās Mâlik b. Vüheyb (Üheyb/Vehb) el-Kureşî ez-Zührî (ö. 55/675)
Aşere-i mübeşşereden olan sahâbî, kumandan.
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