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09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
PAYLAŞ
Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah
Aşere-i mübeşşereden olan kumandan sahâbî.
Ebû Ubeyde Âmir b. Abdillâh b. el-Cerrâh el-Fihrî el-Kureşî (ö. 18/639)
Aşere-i mübeşşereden olan kumandan sahâbî.
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