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09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
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Hz. Hafsa
Hz. Ömer'in kızı ve Hz. Peygamber'in hanımı.
Ümmü'l-mü'minîn Hafsa bint Ömer b. el-Hattâb el-Adeviyye (ö. 45/665 [?])
Hz. Ömer'in kızı ve Hz. Peygamber'in hanımı.
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