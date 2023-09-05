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Bir dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek 05 Eylül 2023 4. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy 05 Eylül 2023 3. Bölüm
Evliya Çelebi 05 Eylül 2023 2. Bölüm
Hezarfen Ahmed Çelebi 05 Eylül 2023 1. Bölüm

Bir dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek

Türk edebiyatının en büyük şairlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in hayatı...

Şairlerin Sultanı olarak anılan Türk edebiyatının en büyük şairlerinden Necip Fazıl Kısakürek, dil ile kurduğu kuvvetli bağ ve sarsıcı mısraları ile öne çıkar. Şiir, roman, deneme, oyun yazarlığı yapan Üstad, yazdıkları ile kuşaklara tesir ettiği gibi Cumhuriyet döneminde Müslümanların sesi olarak tebarüz eder. Necip Fazıl Kısakürek dillere pelesenk olan şiirleri ve Büyük Doğu fikri ile de hafızalara kazınır.

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