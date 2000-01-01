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Hezarfen Ahmed Çelebi

Yaptığı özel bir aletle İstanbul’da Galata Kulesi’nden havalanarak Boğaz’ı geçip Üsküdar’a indiği rivayet edilen Türk bilgini Hezarfen Ahmed Çelebi'nin hikayesi...

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