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Hezarfen Ahmed Çelebi 09 Eylül 2023 1. Bölüm
Evliya Çelebi 06 Eylül 2023 2. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy 05 Eylül 2023 3. Bölüm
Bir dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek 05 Eylül 2023 4. Bölüm
Neşet Ertaş 09 Eylül 2023 5. Bölüm
Mimar Sinan 09 Eylül 2023 6. Bölüm
Nuri Pakdil 11 Eylül 2023 7. Bölüm
Piri Reis 13 Eylül 2023 8. Bölüm
Yunus Emre 16 Eylül 2023 9. Bölüm
Ahmet Sezai Karakoç 16 Eylül 2023 10. Bölüm

Yunus Emre

Anadolu mutasavvıfı ve halk şairi Yunus Emre'nin hayatı...

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