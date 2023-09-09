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Hezarfen Ahmed Çelebi 09 Eylül 2023 1. Bölüm
Evliya Çelebi 06 Eylül 2023 2. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy 05 Eylül 2023 3. Bölüm
Bir dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek 05 Eylül 2023 4. Bölüm
Neşet Ertaş 09 Eylül 2023 5. Bölüm
Mimar Sinan 09 Eylül 2023 6. Bölüm
Nuri Pakdil 11 Eylül 2023 7. Bölüm

Nuri Pakdil

Edebiyatımıza estetik bakışı ve benzersiz cümleleri ile damga vuran Nuri Pakdil'in hayat hikayesi...

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