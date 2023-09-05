VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Bir dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek 05 Eylül 2023 4. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy 05 Eylül 2023 3. Bölüm
Evliya Çelebi 05 Eylül 2023 2. Bölüm
Hezarfen Ahmed Çelebi 05 Eylül 2023 1. Bölüm

Evliya Çelebi

Seyyah-ı alem Evliya Çelebi, 51 yıl boyunca, 7 iklim ve 18 padişahlık yer gezdi.

Kendini 'dünya gezgini, insanoğlunun dostu' olarak adlandıran Evliya Çelebi'nin, üzerinde 'dünya gezgini Evliya' yazan bir yüzük taktığı biliyor muydunuz? Seyyah-ı alem Evliya Çelebi, 51 yıl boyunca, 7 iklim ve 18 padişahlık yer gezdi. Gördüğü bir rüyayla yollara düşen Çelebi, gezdiği yerlere ait kültürel değerleri anlattığı 10 ciltlik Seyahatname'yi kaleme aldı. Bu eserle yalnızca yaşadığı döneme değil, birçok farklı milletin kültürel birikimine ışık tuttu.

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Hayata Dokunmak
-->
Göğerenler
-->
Hadis İklimi
-->
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
-->
Bir Soru Bir Cevap
-->
Derdimiz Hayat
-->
Hekimce
-->
Açık Medeniyet
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı