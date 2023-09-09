VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Hezarfen Ahmed Çelebi 09 Eylül 2023 1. Bölüm
Evliya Çelebi 06 Eylül 2023 2. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy 05 Eylül 2023 3. Bölüm
Bir dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek 05 Eylül 2023 4. Bölüm
Neşet Ertaş 09 Eylül 2023 5. Bölüm
Mimar Sinan 09 Eylül 2023 6. Bölüm
Nuri Pakdil 11 Eylül 2023 7. Bölüm
Piri Reis 13 Eylül 2023 8. Bölüm

Piri Reis

Piri Reis, denizcilik alanında zamanının en önemli bilim adamları arasında yer aldı.

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Lugat
-->
Bir Soru Bir Cevap
-->
Ailede Benden Bize
-->
Cuma Sohbeti
-->
Yön Verenler
-->
Göğerenler
-->
Mehmet Kemiksiz İlahileri
-->
Mukabele
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı