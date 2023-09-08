VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Mimar Sinan 08 Eylül 2023 6. Bölüm
Neşet Ertaş 08 Eylül 2023 5. Bölüm
Bir dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek 05 Eylül 2023 4. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy 05 Eylül 2023 3. Bölüm
Evliya Çelebi 06 Eylül 2023 2. Bölüm
Hezarfen Ahmed Çelebi 06 Eylül 2023 1. Bölüm

Neşet Ertaş

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın sanat yolculuğu...

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