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Beyaz Diş | Sesli Kitap | 1. Bölüm 01 Aralık 2023 1. Bölüm
Beyaz Diş | Sesli Kitap | 2. Bölüm 01 Aralık 2023 2. Bölüm
Beyaz Diş | Sesli Kitap | 3. Bölüm 01 Aralık 2023 3. Bölüm
Beyaz Diş | Sesli Kitap | 4. Bölüm 03 Aralık 2023 4. Bölüm
Beyaz Diş | Sesli Kitap | 5. Bölüm 03 Aralık 2023 5. Bölüm
Beyaz Diş | Sesli Kitap | 6. Bölüm 03 Aralık 2023 6. Bölüm
Beyaz Diş | Sesli Kitap | 7. Bölüm 03 Aralık 2023 7. Bölüm
Beyaz Diş | Sesli Kitap | 8. Bölüm 03 Aralık 2023 8. Bölüm
Çocuk Kalbi | Sesli Kitap 10 Mayıs 2024 9. Bölüm
Çocuk Kalbi | 2. Bölüm 10 Mayıs 2024 10. Bölüm
Kahraman Prensesler - Dilek İncisi | Sesli Kitap 10 Mayıs 2024 11. Bölüm
Define Adası | Sesli Kitap 10 Mayıs 2024 12. Bölüm
Beyaz Diş - Çocuk | Sesli Kitap 10 Mayıs 2024 13. Bölüm
Peygamberimi Öğreniyorum 12 Eylül 2024 14. Bölüm
Küçük Prens I Sesli Kitap 17 Eylül 2024 15. Bölüm
İvan İlyiç’in Ölümü I Sesli Kitap 10 Mayıs 2024 16. Bölüm
Hayvan Çiftliği I Sesli Kitap 10 Mayıs 2024 17. Bölüm
Denizler Altında Yirmi Bin Fersah I Sesli Kitap 10 Mayıs 2024 18. Bölüm
Evliya'nın Sırları | Sesli Kitap 27 Ağustos 2024 19. Bölüm
Kahraman Prensesler: Gizli Anlaşma | Sesli Kitap 27 Haziran 2024 20. Bölüm
Kuzey Yıldızı'nın Laneti | Sesli Kitap 11 Temmuz 2024 21. Bölüm
Gulliver'in Gezileri | Sesli Kitap 07 Ağustos 2024 22. Bölüm
Köpek Oteli | Sesli Kitap 05 Eylül 2024 23. Bölüm
Tom Sawyer'ın Maceraları | Sesli Kitap 05 Eylül 2024 24. Bölüm
80 Günde Devri Alem | Sesli Kitap 25 Eylül 2024 25. Bölüm
Püsküllü Deve | Sesli Kitap 04 Ekim 2024 26. Bölüm
Bir Şeftali Bin Şeftali | Sesli Kitap 09 Ekim 2024 27. Bölüm

Bir Şeftali Bin Şeftali | Sesli Kitap

Turkuvaz Kitap'tan Samed Behrengi'nin kaleme aldığı "Bir Şeftali Bin Şeftali" adlı kitabı...

Ben aktık çekirdek değil, ağaç şeklini almaya başlamış bir fidandım. Köklerim ve gövdem vardı. İki küçük sarı yaprağımı başımın üzerindeki iki çeneğim arasında tutmuş, durmadan yukarı doğru uzuyordum. Toprağın üzerine çıktığımda yeşil renklerini güneşten alsınlar diye o küçük yapraklarımı açmak istiyordum. İri gövdesi, çiçeklenmiş dalları ve sulu şeftalileri olan bir ağaç olduğumu düşlüyordum. Oysa daha küçücük, zayıf bir ağaçtım. Yine de beni apaydın bir gelecek bekliyordu.

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