Sesli Kitap
Güzel Kelimelerimi Seviyorum | Sesli Kitap
Merve Gülcemal'in sıcacık kaleminden çıkarak senin için bir araya gelen bu kelimelerle bambaşka bir maceraya adım atacaksın... Turkuvaz Kitap'tan "Güzel Kelimelerimi Seviyorum"...
Biliyor musun? Arkadaşlarım bana "Güzel Kelimeler Başkanı" derler. Neden mi? Kötü sözleri hiç sevmem de ondan... Güzel kelimelereyse bayılırım. Özellikle de bazılarına... Peki sen de hikayemizin kahramanı gibi bu güzel kelimeleri öğrenip arkadaşlarına öğretmek ister misin?