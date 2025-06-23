Güzel Kelimelerimi Seviyorum | Sesli Kitap

Biliyor musun? Arkadaşlarım bana "Güzel Kelimeler Başkanı" derler. Neden mi? Kötü sözleri hiç sevmem de ondan... Güzel kelimelereyse bayılırım. Özellikle de bazılarına... Peki sen de hikayemizin kahramanı gibi bu güzel kelimeleri öğrenip arkadaşlarına öğretmek ister misin?