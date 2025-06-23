Duygular Kitabım | Sesli Kitap

Üzüntü, ağırlığına bakmadan gelip oturmuştu Leyla'nın omzuna. Öfke'yi durdurmak için saymışlardı 1'den 10'a. Korku ile koştukça, güvendi Leyla aklına. Utanç, pembe rengiyle belirmiş, sarılmıştı Leyla'ya telaşla. İştah, mideyle konuşup anlaşmıştı. Kararlıydı, Leyla'yı korumaya. Merak ve Neşe geziyordu Leyla'nın kalbine kol kola. Hepsi de aynı gün "Merhaba!" dedi Leyla'ya... Bu muhteşem arkadaşlığın masalı da o gün başladı yazılmaya...