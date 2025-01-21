Kurallardan Nefret Ediyorum! | Sesli Kitap

Kuralları anlamak ve onlara saygı göstermek çocuğunuz büyürken karşısına çıkan önemli bir mücadeledir. Oynamayı seven, kıpır kıpır bir çocuk için anne babasının koyduğu kurallara uymak hiç de kolay değildir. Ama işin içine sabır, sükunet ve bir tutam da eğlence kattığınızda kendinizi bu mücadeleyi kazanmış sayabilirsiniz.