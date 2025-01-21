Sesli Kitap
Kurallardan Nefret Ediyorum! | Sesli Kitap
Turkuvaz Kitap'tan Alberto Pellai - Barbara Tamborini'nin kaleme aldıkları Ne Zormuş Büyümek serisinden "Kurallardan Nefret Ediyorum!"...
Kuralları anlamak ve onlara saygı göstermek çocuğunuz büyürken karşısına çıkan önemli bir mücadeledir. Oynamayı seven, kıpır kıpır bir çocuk için anne babasının koyduğu kurallara uymak hiç de kolay değildir. Ama işin içine sabır, sükunet ve bir tutam da eğlence kattığınızda kendinizi bu mücadeleyi kazanmış sayabilirsiniz.