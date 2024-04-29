Kahraman Prensesler - Dilek İncisi | Sesli Kitap

Paula Harrison'dan Dilek İncisi adlı çocuk kitabını sesli dinle!

Prenses Clarabel ve arkadaşları, masallarda anlatılan prenseslerden farklı... Onlar süslü elbiseler, davetler ve altınlardan çok tüm canlılar için yaşanabilir bir dünyanın hayalini kuruyorlar. Aileleriyle katıldıkları büyük toplantı, onların hayatında bambaşka izler bırakmak üzere... Yaralı yunusun işaret ettiği inci, dostlarımızı büyük bir maceranın içine çekiyor. İnci Adası'nı ise büyük bir değişim bekliyor...