Nefs Ülkesi
Allah'ın İsimlerinin Hikmetleri ve İnsandaki Tecellileri | Nefs Ülkesi
İnsanda Celal ve Cemal Dengesinin Sağlanmaması Nasıl Sorunlara Sebep Olur?
Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…
00:00 Nefs Ülkesi
03:00 Allah'ın İsimlerine Sınır Koyabilir miyiz?
08:15 Allah'ın İsimlerinin Hikmetleri ve İnsandaki Tecellileri
14:30 İnsanın Ruhunda Cemal ve Celal Dengesi Nasıl Sağlanabilir?
15:30 Anne Şefkati ve İlahi Cemal Sıfatı Arasında Nasıl Bir Bağ Kurulabilir?
22:30 Kadınlarda Cemal Esmalarının Tecelli Etmesi Neden Önemli?
25:30 İnsanda Celal ve Cemal Dengesinin Sağlanmaması Nasıl Sorunlara Sebep Olur?
33:30 Erkeklerde Cemal ve Celal Dengesinin Sağlananaması Neye Sebep Olur?
35:30 Psikoloji Biliminde Taklitçi Yaklaşımın İnsanlığa Zararları
44:30 Bakara Suresi Rehberliğinde Nefsi Tanıma Yolculuğu...