Allah'ın İsimlerinin Hikmetleri ve İnsandaki Tecellileri | Nefs Ülkesi

Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…

00:00 Nefs Ülkesi

03:00 Allah'ın İsimlerine Sınır Koyabilir miyiz?

08:15 Allah'ın İsimlerinin Hikmetleri ve İnsandaki Tecellileri

14:30 İnsanın Ruhunda Cemal ve Celal Dengesi Nasıl Sağlanabilir?

15:30 Anne Şefkati ve İlahi Cemal Sıfatı Arasında Nasıl Bir Bağ Kurulabilir?

22:30 Kadınlarda Cemal Esmalarının Tecelli Etmesi Neden Önemli?

25:30 İnsanda Celal ve Cemal Dengesinin Sağlanmaması Nasıl Sorunlara Sebep Olur?

33:30 Erkeklerde Cemal ve Celal Dengesinin Sağlananaması Neye Sebep Olur?

35:30 Psikoloji Biliminde Taklitçi Yaklaşımın İnsanlığa Zararları

44:30 Bakara Suresi Rehberliğinde Nefsi Tanıma Yolculuğu...