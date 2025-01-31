Nefs Ülkesi
İnsanın Temel Gayesi: Tevhid Arayışı - Nefs Ülkesi
Ölüm ve Yeniden Diriliş İnancı, Bireyin Yaşama Bakışını Nasıl Şekillendirir?
Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…
02:00 Bakara Suresi Rehberliğinde Nefsi Tanıma Yolculuğu...
04:00 İnsanın Temel Gayesi: Tevhid Arayışı
08:00 Tevhid Arayışının Psikolojideki Yansıması
11:30 Ölüm ve Yeniden Diriliş İnancı, Bireyin Yaşama Bakışını Nasıl Şekillendirdi?
12:45 Semanın Yedi Katının Psikolojik Anlamı
13:45 Ölüm ve Yeniden Diriliş İnancı, Bireyin Yaşama Bakışını Nasıl Şekillendirir?
19:00 Mevlana, İnsanın Değerinden Nasıl Bahseder?
21:45 "Sana Hırs Veren Her Sesi De Adamları Paralayan Bir Kurt Sesi Bil" Mevlana
25:30 Halife Olmak, İnsana Nasıl Bir Sorumluluk Yükler?
28:30 Modern Psikoloji, İnsana Nasıl Bakar?
30:30 Mevlana, İnsanın Değerinden Nasıl Bahseder?
38:00 Mesnevi'de Saklı Olan Psikolojik Çözümler
43:00 Aşırı Ekran Maruziyeti, İnsanın Algısını Nasıl Bozuyor?
48:00 İstişarenin Ruhsal Gelişimimiz Açısından Nasıl Bir Önemi Var?