İnsanın Temel Gayesi: Tevhid Arayışı - Nefs Ülkesi

Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…

02:00 Bakara Suresi Rehberliğinde Nefsi Tanıma Yolculuğu...

04:00 İnsanın Temel Gayesi: Tevhid Arayışı

08:00 Tevhid Arayışının Psikolojideki Yansıması

11:30 Ölüm ve Yeniden Diriliş İnancı, Bireyin Yaşama Bakışını Nasıl Şekillendirdi?

12:45 Semanın Yedi Katının Psikolojik Anlamı

13:45 Ölüm ve Yeniden Diriliş İnancı, Bireyin Yaşama Bakışını Nasıl Şekillendirir?

19:00 Mevlana, İnsanın Değerinden Nasıl Bahseder?

21:45 "Sana Hırs Veren Her Sesi De Adamları Paralayan Bir Kurt Sesi Bil" Mevlana

25:30 Halife Olmak, İnsana Nasıl Bir Sorumluluk Yükler?

28:30 Modern Psikoloji, İnsana Nasıl Bakar?

30:30 Mevlana, İnsanın Değerinden Nasıl Bahseder?

38:00 Mesnevi'de Saklı Olan Psikolojik Çözümler

43:00 Aşırı Ekran Maruziyeti, İnsanın Algısını Nasıl Bozuyor?

48:00 İstişarenin Ruhsal Gelişimimiz Açısından Nasıl Bir Önemi Var?