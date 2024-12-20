Nefs Ülkesi
Mevlana'nın Öğretileri Psikoterapiye İlham Olabilir mi? | Nefs Ülkesi
"Hamdım, Piştim, Yandım" İfadesi Nefs Mertebelerinde Nasıl Karşılık Bulur?
Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…
00:00 Nefs Ülkesi
03:15 İnsan Nefsinin "Emmareden Mutmainneye" Yolculuğu
05:30 Nefsin Emmare (Kötülüğü Emreden) Mertebesinde Kalmak Ne Anlama Gelir?
08:30 "Hamdım, Piştim, Yandım" İfadesi Nefs Mertebelerinde Nasıl Karşılık Bulur?
09:45 İnsanın Alemde Dirilişinin Sembolü: Sema Mukabelesi
11:15 Mesnevi'de İnsanın Değeri Nasıl Anlatılır?
12:45 Mevlana'nın Öğretileri Psikoterapiye İlham Olabilir mi?
16:30 Sema Mukabelesi İnsan Ruhunda Nasıl Bir İyileşme Sağlar?
20:30 Sema Mukabelisinin Ruhsal ve Psikolojik Etkileri
22:30 Mevlana'nın İnsan İlişkileri Üzerine Öğretileri