Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…

00:00 Nefs Ülkesi

03:15 İnsan Nefsinin "Emmareden Mutmainneye" Yolculuğu

05:30 Nefsin Emmare (Kötülüğü Emreden) Mertebesinde Kalmak Ne Anlama Gelir?

08:30 "Hamdım, Piştim, Yandım" İfadesi Nefs Mertebelerinde Nasıl Karşılık Bulur?

09:45 İnsanın Alemde Dirilişinin Sembolü: Sema Mukabelesi

11:15 Mesnevi'de İnsanın Değeri Nasıl Anlatılır?

12:45 Mevlana'nın Öğretileri Psikoterapiye İlham Olabilir mi?

16:30 Sema Mukabelesi İnsan Ruhunda Nasıl Bir İyileşme Sağlar?

20:30 Sema Mukabelisinin Ruhsal ve Psikolojik Etkileri

22:30 Mevlana'nın İnsan İlişkileri Üzerine Öğretileri