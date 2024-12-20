Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…

00:00 Nefs Ülkesi

02:00 Modern İnsanın Ölüm Anlayışı Nasıldı?

03:00 Manevi Kalp İle Ölüm Arasında Nasıl Bir İlişki Var?

07:15 "İnfak, Nefsin Ağırlıklarından Kurtulmaktır"

12:00 Bakara Suresi Rehberliğinde İnsanın Tekamul Yolculuğu...

13:00 Kur'an Okumanın Bireyin Psikolojik Sağlığına Nasıl Katkıları Var?

14:15 Elif, Lam, Mim Gibi Mukatta Harflerinin Manevi Kalbe Etkileri

20:15 İnsan Manevi Yolculukta Yaşadığı Halleri Nasıl Anlamlandırmalı?

23:30 Müslümanın Ölüme Bakışı Nasıl Olmalı?

27:00 Takvanın Üç Boyutu: Azaları, Kalbi ve Sırrı Koruma

28:50 "Şüphe" Duaybilmenin İnsanın Hakikat Yolculuğundaki Önemi

31:30 Gayb Neyi İfade Eder?

36:30 Modern Psikolojinin Beslendiği Kaynaklar Ne Kadar Güvenilir?

42:30 Depresyon İçinde Olan Bir Filozof İnsanlığa Şifa Olabilir mi?

48:30 Görünenin Ötesini Anlamak İçin Gayba İmanın Gerekliliği