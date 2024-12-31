Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…

00:00 Nefs Ülkesi

02:00 "Namazı İkame Edin" İfadesini Nasıl Anlamalıyız?

05:30 İnsan İlişkilerinde Zihin Temizliğinin Nasıl Bir Önemi Var?

09:15 Sohbet Ederken Seçtiğimiz Konular Bize Dair Ne Anlatıyor?

12:15 İçsel Huzurun Anahtarı: Namaz

13:30 Namaz Esnasında Yaşanan Haller Günlük Hayatımızda Nasıl Karşılık Bulmalı?

15:45 Namaz, Kibir ve Ego Gibi Manevi Hastalıklara Nasıl Şifa Olur?

19:15 Nefs Terbiyesi Yolunda Namazın Rehberliği

26:00 İnsan Çevresiyle İlişkisinde Nasıl İnce Olabilir?

30:00 İbadetler, Eş İlişkilerinde Muhabbeti Nasıl Destekler?

36:00 İnsan Kendisiyle İlişkisinde Dengeyi Nasıl Bulabilir?

40:00 Namazın Beden - Zihin ve Ruh Bütünlüğüne Katkısı Nedir?