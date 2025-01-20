Hiss-i Müşterek Nedir? | Nefs Ülkesi

Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…

00:00 Nefs Ülkesi

02:00 Bakara Suresi Rehberliğinde Nefsi Tanıma Yolculuğu

05:00 Sürekli Tekrar Eden Yanlışlara Düşmek, Manevi Körlük Hali midir?

09:30 "Tuğyan" Halinde Olan Bir Kişi Hangi Nefs Mertebesindedir?

15:00 Batı Medeniyeti, Bireylerin Manevi Tatminini Sağlamakta Neden Yetersiz Kalıyor?

23:00 İlahi Nurdan Uzaklaşan Duyular Neye Hizmet Eder?

25:00 Hiss-i Müşterek Nedir?

37:00 İlahi Müdahaleler, İnsanın Tekamülüne Nasıl Yön Veriyor?

47:00 Ekran Maruziyeti, İnsan Algısını ve Psikolojisini Nasıl Etkiliyor?