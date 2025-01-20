Nefs Ülkesi
Hiss-i Müşterek Nedir? | Nefs Ülkesi
İlahi Müdahaleler, İnsanın Tekamülüne Nasıl Yön Veriyor?
Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…
00:00 Nefs Ülkesi
02:00 Bakara Suresi Rehberliğinde Nefsi Tanıma Yolculuğu
05:00 Sürekli Tekrar Eden Yanlışlara Düşmek, Manevi Körlük Hali midir?
09:30 "Tuğyan" Halinde Olan Bir Kişi Hangi Nefs Mertebesindedir?
15:00 Batı Medeniyeti, Bireylerin Manevi Tatminini Sağlamakta Neden Yetersiz Kalıyor?
23:00 İlahi Nurdan Uzaklaşan Duyular Neye Hizmet Eder?
25:00 Hiss-i Müşterek Nedir?
37:00 İlahi Müdahaleler, İnsanın Tekamülüne Nasıl Yön Veriyor?
47:00 Ekran Maruziyeti, İnsan Algısını ve Psikolojisini Nasıl Etkiliyor?