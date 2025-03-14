Nefs Ülkesi
İnsan Kendini Nasıl Kandırır? | Nefs Ülkesi
Kaşani'ye Göre "İç Firavun" Kavramı Ne Anlama Gelmektedir?
Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" sizlerle...
00:00 Nefs Ülkesi
02:45 İnsan, Kendisine Verilen Nimetleri Fark Etmek Konusunda Neden Gaflete Düşer?
03:45 Mal Biriktirme Hırsı İnsanın Hayatını Nasıl Etkiler?
12:30 Kaşani'ye Göre "İç Firavun" Kavramı Ne Anlama Gelmektedir?
14:45 Tüketim Toplumunda Yaşamak Bireyin Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?
16:30 İnsan Kendini Nasıl Kandırır?
18:30 Nefs'i Emmare İle Mücadelede Neler Yapılabilir?
24:30 Yaşanan Engellerde Gelen Manevi Yardımı Görmek Nasıl Mümkün Olur?
28:45 Tüketim Toplumunda Yaşamak Bireyin Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?
36:30 Çocukları Sanal Bağımlılıktan Nasıl Koruyabiliriz?
38:30 Sanal Bağımlılık Hayata Karşı Farkındalığımızı Nasıl Etkiliyor?
45:00 İnsan Neden Geçici Arzularına Önem Verme Eğilimindedir?
46:30 Tüketim Toplumunda Yaşamak Bireyin Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?