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Nefs Ülkesi

İnsan Kendini Nasıl Kandırır? | Nefs Ülkesi

Kaşani'ye Göre "İç Firavun" Kavramı Ne Anlama Gelmektedir?

Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" sizlerle...

00:00 Nefs Ülkesi
02:45 İnsan, Kendisine Verilen Nimetleri Fark Etmek Konusunda Neden Gaflete Düşer?
03:45 Mal Biriktirme Hırsı İnsanın Hayatını Nasıl Etkiler?
12:30 Kaşani'ye Göre "İç Firavun" Kavramı Ne Anlama Gelmektedir?
14:45 Tüketim Toplumunda Yaşamak Bireyin Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?
16:30 İnsan Kendini Nasıl Kandırır?
18:30 Nefs'i Emmare İle Mücadelede Neler Yapılabilir?
24:30 Yaşanan Engellerde Gelen Manevi Yardımı Görmek Nasıl Mümkün Olur?
28:45 Tüketim Toplumunda Yaşamak Bireyin Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?
36:30 Çocukları Sanal Bağımlılıktan Nasıl Koruyabiliriz?
38:30 Sanal Bağımlılık Hayata Karşı Farkındalığımızı Nasıl Etkiliyor?
45:00 İnsan Neden Geçici Arzularına Önem Verme Eğilimindedir?
46:30 Tüketim Toplumunda Yaşamak Bireyin Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

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Nefs Ülkesi

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