İnsan Kendini Nasıl Kandırır? | Nefs Ülkesi

Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" sizlerle...

00:00 Nefs Ülkesi

02:45 İnsan, Kendisine Verilen Nimetleri Fark Etmek Konusunda Neden Gaflete Düşer?

03:45 Mal Biriktirme Hırsı İnsanın Hayatını Nasıl Etkiler?

12:30 Kaşani'ye Göre "İç Firavun" Kavramı Ne Anlama Gelmektedir?

14:45 Tüketim Toplumunda Yaşamak Bireyin Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

16:30 İnsan Kendini Nasıl Kandırır?

18:30 Nefs'i Emmare İle Mücadelede Neler Yapılabilir?

24:30 Yaşanan Engellerde Gelen Manevi Yardımı Görmek Nasıl Mümkün Olur?

28:45 Tüketim Toplumunda Yaşamak Bireyin Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

36:30 Çocukları Sanal Bağımlılıktan Nasıl Koruyabiliriz?

38:30 Sanal Bağımlılık Hayata Karşı Farkındalığımızı Nasıl Etkiliyor?

45:00 İnsan Neden Geçici Arzularına Önem Verme Eğilimindedir?

46:30 Tüketim Toplumunda Yaşamak Bireyin Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?