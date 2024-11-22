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Kainatın Dengesini Fark Etmek Psikolojik İyileşme Sağlar mı? | Nefs Ülkesi 22 Kasım 2024 4. Bölüm
Rahman Suresi ışığında nefs ilmi - Nefs Ülkesi 14 Kasım 2024 3. Bölüm
Nefs Mertebelerinde Yükselmek Nasıl Mümkün Olur? | Nefs Ülkesi 09 Kasım 2024 2. Bölüm
Nefsi tanıma yolculuğu - Nefs Ülkesi 09 Kasım 2024 1. Bölüm

Kainatın Dengesini Fark Etmek Psikolojik İyileşme Sağlar mı? | Nefs Ülkesi

İnsanın İdrakini Olumsuz Etkileyen "Örtülmüşlük Katsayısı" Nedir?

Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…

00:00 Nefs Ülkesi
03:00 Rahman Suresi Rehberliğinde İnsanı ve Kainatı Anlamak
04:30 İnsanın Kendi Hakikatini Bulma Yolculuğu
06:15 İnsanlığın Nihai Arzusu Tevhidle Buluşmaktır
08:30 Kur'an Ayetleri Rehberliğinde Nefsi Tanıma Yolculuğu
11:15 Nefs Mertebeleri ve Manevi Farkındalık
13:15 Allah'ın Merhametinin Farkında Olmak Psikolojik Sıkıntılara Nasıl İyi Gelir?
22:00 Tasavvuf Literatürüne Göre "Himmet" Nedir?
23:30 Rahman Suresi Rehberliğinde İnsanın ve Kainatı Anlamak
33:00 İnsanın İdrakini Olumsuz Etkileyen "Örtülmüşlük Katsayısı" Nedir?
36:00 Beyan, Söylediğiniz Sözün Şuuruna Varmaktır
38:30 Adaletin Tesisinde Tevhid İnancı ve Sevginin Önemi
41:15 Depresyon Yaşayan İnsanlar İçin Manevi Farkındalığın Önemi
43:30 İnsan, Nefs Mertebelerinde Yükseldikçe "Bilimsellik" Nasıl Etkilenir?
45:30 Kainatın Dengesini Farketmek Psikolojik İyileşme Sağlar mı?

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