Kainatın Dengesini Fark Etmek Psikolojik İyileşme Sağlar mı? | Nefs Ülkesi

İnsanın İdrakini Olumsuz Etkileyen "Örtülmüşlük Katsayısı" Nedir?

Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…

00:00 Nefs Ülkesi

03:00 Rahman Suresi Rehberliğinde İnsanı ve Kainatı Anlamak

04:30 İnsanın Kendi Hakikatini Bulma Yolculuğu

06:15 İnsanlığın Nihai Arzusu Tevhidle Buluşmaktır

08:30 Kur'an Ayetleri Rehberliğinde Nefsi Tanıma Yolculuğu

11:15 Nefs Mertebeleri ve Manevi Farkındalık

13:15 Allah'ın Merhametinin Farkında Olmak Psikolojik Sıkıntılara Nasıl İyi Gelir?

22:00 Tasavvuf Literatürüne Göre "Himmet" Nedir?

23:30 Rahman Suresi Rehberliğinde İnsanın ve Kainatı Anlamak

33:00 İnsanın İdrakini Olumsuz Etkileyen "Örtülmüşlük Katsayısı" Nedir?

36:00 Beyan, Söylediğiniz Sözün Şuuruna Varmaktır

38:30 Adaletin Tesisinde Tevhid İnancı ve Sevginin Önemi

41:15 Depresyon Yaşayan İnsanlar İçin Manevi Farkındalığın Önemi

43:30 İnsan, Nefs Mertebelerinde Yükseldikçe "Bilimsellik" Nasıl Etkilenir?

45:30 Kainatın Dengesini Farketmek Psikolojik İyileşme Sağlar mı?