Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…

00:00 Nefs Ülkesi

08:00 Bakara Suresi Rehberliğinde Nefsi Tanıma Yolculuğu

11:11 Psikolojik Açıdan Kendimizi Aldatma Nedir?

12:00 Modern Çağda İnsan Kendini Nasıl Aldatıyor?

13:15 Psikolojik Açıdan Kendimizi Aldatma Nedir?

20:15 Manevi Kalp Hastalıkları ve Psikoloji

24:30 Manevi Rehberliğin Eksikliği, İnsanları Nasıl Etkiler?

29:00 Fıtratı Bozan Sistemlerin "Biz Islah Ediyoruz" İddiası Ne Kadar Gerçekçi?

32:00 İnsan Fıtratını ve Psikolojisini Bozan Sistemler Hangi Sorunlara Yol Açıyor?

40:00 Mesnevi'de Saklanan Psikolojik Çözümler

43:30 Din İle Alay Etmek Nasıl Bir Psikolojik Halin Habercisidir?