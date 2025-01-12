Nefs Ülkesi
Modern Çağda İnsan Kendini Nasıl Aldatıyor? | Nefs Ülkesi
İnsan Fıtratını ve Psikolojisini Bozan Sistemler Hangi Sorunlara Yol Açıyor?
Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…
00:00 Nefs Ülkesi
08:00 Bakara Suresi Rehberliğinde Nefsi Tanıma Yolculuğu
11:11 Psikolojik Açıdan Kendimizi Aldatma Nedir?
12:00 Modern Çağda İnsan Kendini Nasıl Aldatıyor?
13:15 Psikolojik Açıdan Kendimizi Aldatma Nedir?
20:15 Manevi Kalp Hastalıkları ve Psikoloji
24:30 Manevi Rehberliğin Eksikliği, İnsanları Nasıl Etkiler?
29:00 Fıtratı Bozan Sistemlerin "Biz Islah Ediyoruz" İddiası Ne Kadar Gerçekçi?
32:00 İnsan Fıtratını ve Psikolojisini Bozan Sistemler Hangi Sorunlara Yol Açıyor?
40:00 Mesnevi'de Saklanan Psikolojik Çözümler
43:30 Din İle Alay Etmek Nasıl Bir Psikolojik Halin Habercisidir?