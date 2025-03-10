İnsanın Dua Etme İhtiyacı ve Duanın Psikolojik Etkileri | Nefs Ülkesi

Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…

00:00 Nefs Ülkesi

04:00 Oruç İbadeti, Manevi Hastalıklara Nasıl Şifa Olur?

05:30 Oruç İbadeti, İnsanın Gelişimi İçin Nasıl Bir Fırsattır?

09:25 Oruç Tutan Kişi Günlük Yaşantısında Nelere Dikkat Etmeli?

13:15 Ramazan Ayında Nasıl Gelişim Sağlanır?

23:00 Bakara Suresi Rehberliğinde Nefsi Tanıma Yolculuğu

25:00 İnsan Hak İle Batılı Nasıl Ayırt Edebilir?

29:00 İnsanın Dua Etme İhtiyacı ve Duanın Psikolojik Etkileri

34:30 Oruç İbadeti, İnsanın Dünyaya Bakışını Nasıl Etkiler?

35:45 Ramazan Ayında Yapılan Toplu İbadetler Modern İnsanın Yalnızlığına Nasıl Şifa Olur?

42:15 Ramazan Ayında Nasıl Manevi Gelişim Sağlanır?