Nefs Ülkesi
İnsanın Dua Etme İhtiyacı ve Duanın Psikolojik Etkileri | Nefs Ülkesi
Ramazan Ayında Yapılan Toplu İbadetler Modern İnsanın Yalnızlığına Nasıl Şifa Olur?
Dr. Mustafa Merter'in katkıları, Prof. Dr. Süleyman Derin'in sunumuyla "Nefs Ülkesi" Her Perşembe 19.00'da VAV TV'de…
00:00 Nefs Ülkesi
04:00 Oruç İbadeti, Manevi Hastalıklara Nasıl Şifa Olur?
05:30 Oruç İbadeti, İnsanın Gelişimi İçin Nasıl Bir Fırsattır?
09:25 Oruç Tutan Kişi Günlük Yaşantısında Nelere Dikkat Etmeli?
13:15 Ramazan Ayında Nasıl Gelişim Sağlanır?
23:00 Bakara Suresi Rehberliğinde Nefsi Tanıma Yolculuğu
25:00 İnsan Hak İle Batılı Nasıl Ayırt Edebilir?
29:00 İnsanın Dua Etme İhtiyacı ve Duanın Psikolojik Etkileri
34:30 Oruç İbadeti, İnsanın Dünyaya Bakışını Nasıl Etkiler?
35:45 Ramazan Ayında Yapılan Toplu İbadetler Modern İnsanın Yalnızlığına Nasıl Şifa Olur?
42:15 Ramazan Ayında Nasıl Manevi Gelişim Sağlanır?