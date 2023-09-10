Balkanların Meşhur Lezzeti Çıtır Çıtır Boşnak Mantısı Tarifi | Sofra
Sofra'nın bu bölümünde Balkanların meşhur lezzeti Boşnak mantısı ve Osmanlı döneminden miras lezzet reyhan şerbeti tarifleri sizlerle...
Boşnak mantısı nasıl yapılır? Reyhan şerbeti nasıl yapılır?
Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Habibe Battal Akbaba konuk oldu.
00:00 Sofra
03:20 Osmanlı mirası taze Reyhan şerbeti tarifi Sofra'da...
07:30 Balkanların meşhur lezzeti çıtır çıtır Boşnak Mantısı tarifi Sofra'da...
27:30 Tam kıvamında çikolatalı ıslak kek tarifi Sofra'da...
30:30 Kek ve pasta hamuru hazırlarken dikkat edilecekler...
36:00 Çileğin faydaları neler?
41:00 Bol sebzeli, protein deposu salata tarifi Sofra'da...