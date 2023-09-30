Meşhur Çerkes Mantısı Tarifi | Sofra
Kendine has kapama yöntemi ve ince hamuru ile Meşhur Çerkes Mantısı tarifi Sofra'da...
Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Reyhan Kanmaz konuk oldu.
00:00 Sofra
03:00 Meşhur Çerkes Mantısı Tarifi Sofra'da...
06:00 Çerkeslerde Sofra adabı ve yeme içme alışkanlıkları nasıldır?
12:00 Kurabiye hamuru ve şerbetiyle sofralarınıza çok yakışacak Çerkes Tatlısı tarifi Sofra'da...
18:00 Baklava yapımının püf noktaları
36:00 Kendine has kapama yöntemi ve ince hamuru ile Meşhur Çerkes Mantısı tarifi Sofra'da...
41:00 Misafirlikleriyle ünlü Kafkas halklarından Çerkeslerin birbirinden lezzetli yemekleri Sofra'da...
52:00 Çerkes tavuğu tarifi