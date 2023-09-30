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Meşhur Çerkes Mantısı Tarifi | Sofra

Kendine has kapama yöntemi ve ince hamuru ile Meşhur Çerkes Mantısı tarifi Sofra'da...

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Reyhan Kanmaz konuk oldu.

00:00 Sofra

03:00 Meşhur Çerkes Mantısı Tarifi Sofra'da...

06:00 Çerkeslerde Sofra adabı ve yeme içme alışkanlıkları nasıldır?

12:00 Kurabiye hamuru ve şerbetiyle sofralarınıza çok yakışacak Çerkes Tatlısı tarifi Sofra'da...

18:00 Baklava yapımının püf noktaları

36:00 Kendine has kapama yöntemi ve ince hamuru ile Meşhur Çerkes Mantısı tarifi Sofra'da...

41:00 Misafirlikleriyle ünlü Kafkas halklarından Çerkeslerin birbirinden lezzetli yemekleri Sofra'da...

52:00 Çerkes tavuğu tarifi

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