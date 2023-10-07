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Bayburt'un Mutfak ve Sofra Kültürü | Sofra 07 Ekim 2023 18. Bölüm
Meşhur Çerkes Mantısı Tarifi | Sofra 04 Ekim 2023 17. Bölüm
Kandil Simidi Tarifi I Sofra 04 Ekim 2023 16. Bölüm
Biberli Ekmek Tarifi I Sofra 04 Ekim 2023 15. Bölüm
Balkanların Meşhur Lezzeti Çıtır Çıtır Boşnak Mantısı Tarifi | Sofra 04 Ekim 2023 14. Bölüm
Osmanlı Sarayında Aşure Yapımı | Sofra 04 Ekim 2023 13. Bölüm
Saray Aşuresi I Sofra 04 Ekim 2023 12. Bölüm
Bol Baharatlı Adıyaman Tablaması Tarifi | Sofra 05 Ekim 2023 11. Bölüm
Tabule Salatası I Sofra 22 Temmuz 2023 10. Bölüm
Sivas Mutfak Kültürü ve Yemekleri I Sofra 22 Temmuz 2023 9. Bölüm
İstanbul Pilavı tarifi I Sofra 04 Eylül 2023 8. Bölüm
Saray Mutfağından Günümüze Gelen Ayva Tatlısı I Sofra 22 Temmuz 2023 7. Bölüm
Diyarbakır Bayram Çöreğinin yapılışı I Sofra 22 Temmuz 2023 6. Bölüm
Konya Yöresine Ait Zülbiye Tarifi I Sofra 04 Ekim 2023 5. Bölüm
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Altın Süt I Sofra 22 Temmuz 2023 4. Bölüm
Hazır Yufkadan Baklava Nasıl Yapılır? I Sofra 22 Temmuz 2023 3. Bölüm
Sebze Yemeği Pişirmenin Püf Noktaları I Sofra 22 Temmuz 2023 2. Bölüm
Osmanlı Mutfağından Günümüze: Mutancana I Sofra 22 Temmuz 2023 1. Bölüm

Bayburt'un Mutfak ve Sofra Kültürü | Sofra

Bayburt'un geleneksel lezzetlerinden "Lor Dolması" tarifi Sofra'da...

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Mehpare Kaldırım konuk oldu.

02:00 Bayburt yöresinden birbirinden lezzetli tarifler birazdan Sofra'da...
04:30 Bayburt'un tescilli lezzeti süt böreği tarifi Sofra'da...
10:10 Karadeniz ve Doğu Kültürünün harmanlandığı Bayburt'un mutfak ve sofra kültürü
19:00 Bayburt yöresinden birbirinden lezzetli tarifler Sofra'da...
27:00 Bayburt Lor Dolması
34:00 Bayburt'un geleneksel lezzetlerinden "Lor Dolması" tarifi Sofra'da...
39:00 Bayram Sofralarının vazgeçilmezi, asırlık lezzet tatlı çorba tarifi Sofra'da...
47:00 Bayburt yöresinden birbirinden lezzetli tarifler Sofra'da...

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