Bayburt'un Mutfak ve Sofra Kültürü | Sofra
Bayburt'un geleneksel lezzetlerinden "Lor Dolması" tarifi Sofra'da...
Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Mehpare Kaldırım konuk oldu.
02:00 Bayburt yöresinden birbirinden lezzetli tarifler birazdan Sofra'da...
04:30 Bayburt'un tescilli lezzeti süt böreği tarifi Sofra'da...
10:10 Karadeniz ve Doğu Kültürünün harmanlandığı Bayburt'un mutfak ve sofra kültürü
19:00 Bayburt yöresinden birbirinden lezzetli tarifler Sofra'da...
27:00 Bayburt Lor Dolması
34:00 Bayburt'un geleneksel lezzetlerinden "Lor Dolması" tarifi Sofra'da...
39:00 Bayram Sofralarının vazgeçilmezi, asırlık lezzet tatlı çorba tarifi Sofra'da...
47:00 Bayburt yöresinden birbirinden lezzetli tarifler Sofra'da...