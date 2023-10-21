Bol Sebzeli İç Harcıyla Levrek Sarma Tarifi | Sofra
Bu bölümde Özer Bingöl balık pişirmenin püf noktalarından bahsetti.
Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Özer Bingöl konuk oldu.
00:00 Sofra
02:00 Bol Sebzeli İç Harcıyla Levrek Sarma Tarifi Sofra'da...
05:15 Levrek Fileto
06:15 Levrek fileto nasıl çıkarılır?
20:00 Bol Sebzeli İç Harcıyla Levrek Sarma Tarifi Sofra'da...
23:15 Peygamber balığı olarak da bilinen Dülger Balığı kavurması nasıl hazırlanır?
41:00 Çeşit çeşit yeşillikle hazırlanan antioksidan salata tarifi...