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Bol Sebzeli İç Harcıyla Levrek Sarma Tarifi | Sofra

Bu bölümde Özer Bingöl balık pişirmenin püf noktalarından bahsetti.

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Özer Bingöl konuk oldu.

00:00 Sofra

02:00 Bol Sebzeli İç Harcıyla Levrek Sarma Tarifi Sofra'da...

05:15 Levrek Fileto

06:15 Levrek fileto nasıl çıkarılır?

20:00 Bol Sebzeli İç Harcıyla Levrek Sarma Tarifi Sofra'da...

23:15 Peygamber balığı olarak da bilinen Dülger Balığı kavurması nasıl hazırlanır?

41:00 Çeşit çeşit yeşillikle hazırlanan antioksidan salata tarifi...

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