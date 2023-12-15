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Sivas Yöresine Ait Helvalı Kömbe Tarifi | Sofra 15 Aralık 2023 27. Bölüm
Tüm Püf Noktalarıyla Pratik Bazlama Hazırlanışı | Sofra 04 Aralık 2023 25. Bölüm
Glutensiz Ekmek Nasıl Hazırlanır? | Sofra 25 Kasım 2023 24. Bölüm
Yayla Ateşinde Sac kavurma tarifi | Sofra 18 Kasım 2023 23. Bölüm
Türk Mutfağının Vazgeçilmez Tatlısı Şekerpare | Sofra 05 Kasım 2023 22. Bölüm
Tam kıvamında tavuk kapama tarifi I Sofra 28 Ekim 2023 21. Bölüm
Bol Sebzeli İç Harcıyla Levrek Sarma Tarifi | Sofra 21 Ekim 2023 20. Bölüm
Pilav Yapmanın Püf Noktaları | Sofra 14 Ekim 2023 19. Bölüm
Bayburt'un Mutfak ve Sofra Kültürü | Sofra 07 Ekim 2023 18. Bölüm
Meşhur Çerkes Mantısı Tarifi | Sofra 04 Ekim 2023 17. Bölüm
Kandil Simidi Tarifi I Sofra 04 Ekim 2023 16. Bölüm
Biberli Ekmek Tarifi I Sofra 04 Ekim 2023 15. Bölüm
Balkanların Meşhur Lezzeti Çıtır Çıtır Boşnak Mantısı Tarifi | Sofra 04 Ekim 2023 14. Bölüm
Osmanlı Sarayında Aşure Yapımı | Sofra 04 Ekim 2023 13. Bölüm
Saray Aşuresi I Sofra 04 Ekim 2023 12. Bölüm
Bol Baharatlı Adıyaman Tablaması Tarifi | Sofra 05 Ekim 2023 11. Bölüm
Tabule Salatası I Sofra 22 Temmuz 2023 10. Bölüm
Sivas Mutfak Kültürü ve Yemekleri I Sofra 22 Temmuz 2023 9. Bölüm
İstanbul Pilavı tarifi I Sofra 04 Eylül 2023 8. Bölüm
Saray Mutfağından Günümüze Gelen Ayva Tatlısı I Sofra 22 Temmuz 2023 7. Bölüm
Diyarbakır Bayram Çöreğinin yapılışı I Sofra 22 Temmuz 2023 6. Bölüm
Konya Yöresine Ait Zülbiye Tarifi I Sofra 04 Ekim 2023 5. Bölüm
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Altın Süt I Sofra 22 Temmuz 2023 4. Bölüm
Hazır Yufkadan Baklava Nasıl Yapılır? I Sofra 22 Temmuz 2023 3. Bölüm
Sebze Yemeği Pişirmenin Püf Noktaları I Sofra 22 Temmuz 2023 2. Bölüm
Osmanlı Mutfağından Günümüze: Mutancana I Sofra 22 Temmuz 2023 1. Bölüm

Sivas Yöresine Ait Helvalı Kömbe Tarifi | Sofra

Bereketli Anadolu topraklarının yöresel lezzeti Kömbe tarifi Sofra'da...

Kömbe tarifi... Kömbe nasıl yapılır? Kömbe hamuru nasıl yapılır? Patatesli kömbe nasıl yapılır? Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Fatma Polat konuk oldu.

00:00 Sofra

02:00 Sivas Yöresine Ait Helvalı Kömbe Tarifi...

07:30 Bereketli Anadolu topraklarının yöresel lezzeti Kömbe Tarifi Sofra'da...

14:30 Anadolu'nun geleneksel şerbetli tatlılarından "Kalburabastı" tarifi Sofra'da...

16:00 Şerbet yapımının püf noktaları

26:00 Sivas'ın yöresel lezzetlerinden Kömbe ve Kalburastı tarifi Sofra'da...

41:00 Malatya'nın geleneksel köftesi "Banik" tarifi Sofra'da...

47:00 Malatya'nın yöresel ürünleri neler?

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