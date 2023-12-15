Sivas Yöresine Ait Helvalı Kömbe Tarifi | Sofra

Bereketli Anadolu topraklarının yöresel lezzeti Kömbe tarifi Sofra'da...

Kömbe tarifi... Kömbe nasıl yapılır? Kömbe hamuru nasıl yapılır? Patatesli kömbe nasıl yapılır? Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Fatma Polat konuk oldu.

00:00 Sofra

02:00 Sivas Yöresine Ait Helvalı Kömbe Tarifi...

07:30 Bereketli Anadolu topraklarının yöresel lezzeti Kömbe Tarifi Sofra'da...

14:30 Anadolu'nun geleneksel şerbetli tatlılarından "Kalburabastı" tarifi Sofra'da...

16:00 Şerbet yapımının püf noktaları

26:00 Sivas'ın yöresel lezzetlerinden Kömbe ve Kalburastı tarifi Sofra'da...

41:00 Malatya'nın geleneksel köftesi "Banik" tarifi Sofra'da...

47:00 Malatya'nın yöresel ürünleri neler?