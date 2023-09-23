Kandil Simidi Tarifi I Sofra
Kandil Simitlerini Aynı Şekil ve Ölçüde Nasıl Hazırlayabiliriz?
Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Eğimen/Şef Merve Topdaş konuk oldu. ,
04:00 Ağızda Dağılan Bol Susamlı Kandil Simidi Tarifi
05:40 Tuzlu Kurabiye Yapımında Dikkat Edilecekler
09:00 Kültürümüzde Kandillerin Sembol Lezzeti Kandil Simidi
18:50 Kandil Simitlerini Aynı Şekil ve Ölçüde Nasıl Hazırlayabiliriz?
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