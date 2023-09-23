Kandil Simidi Tarifi I Sofra

Kandil Simitlerini Aynı Şekil ve Ölçüde Nasıl Hazırlayabiliriz?

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Eğimen/Şef Merve Topdaş konuk oldu. ,

04:00 Ağızda Dağılan Bol Susamlı Kandil Simidi Tarifi

05:40 Tuzlu Kurabiye Yapımında Dikkat Edilecekler

09:00 Kültürümüzde Kandillerin Sembol Lezzeti Kandil Simidi

18:50 Kandil Simitlerini Aynı Şekil ve Ölçüde Nasıl Hazırlayabiliriz?

25:20 Mekke Gülü Hibiskus'un Aromalı Baharları ile Lezzetlendirdiği Şerbet Tarifi

29:25 Şerbet Hazırlamanın Püf Noktaları

32:10 Mevlid Kandili ikramı "Gül Şerbeti" Nasıl Hazırlanır?

35:37 Peygamber Efendimiz'in Severek Yediği ve Ümmetine Tavsiye Ettiği Yemekler

49:15 Sadece 3 Malzeme ile Hazırlanabilen, Ramazan Ayının Vazgeçilmez Tatlısı Sahine