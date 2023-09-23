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Kandil Simidi Tarifi I Sofra 23 Eylül 2023 15. Bölüm
Biberli Ekmek Tarifi I Sofra 16 Eylül 2023 14. Bölüm
Balkanların Meşhur Lezzeti Çıtır Çıtır Boşnak Mantısı Tarifi | Sofra 16 Eylül 2023 13. Bölüm
Osmanlı Sarayında Aşure Yapımı | Sofra 29 Temmuz 2023 12. Bölüm
Saray Aşuresi I Sofra 24 Haziran 2023 11. Bölüm
Tabule Salatası I Sofra 22 Temmuz 2023 10. Bölüm
Sivas Mutfak Kültürü ve Yemekleri I Sofra 22 Temmuz 2023 9. Bölüm
İstanbul Pilavı tarifi I Sofra 04 Eylül 2023 8. Bölüm
Saray Mutfağından Günümüze Gelen Ayva Tatlısı I Sofra 22 Temmuz 2023 7. Bölüm
Diyarbakır Bayram Çöreğinin yapılışı I Sofra 22 Temmuz 2023 6. Bölüm
Et Pişirmek I Sofra 22 Temmuz 2023 5. Bölüm
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Altın Süt I Sofra 22 Temmuz 2023 4. Bölüm
Hazır Yufkadan Baklava Nasıl Yapılır? I Sofra 22 Temmuz 2023 3. Bölüm
Sebze Yemeği Pişirmenin Püf Noktaları I Sofra 22 Temmuz 2023 2. Bölüm
Osmanlı Mutfağından Günümüze: Mutancana I Sofra 22 Temmuz 2023 1. Bölüm

Kandil Simidi Tarifi I Sofra

Kandil Simitlerini Aynı Şekil ve Ölçüde Nasıl Hazırlayabiliriz?

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Eğimen/Şef Merve Topdaş konuk oldu. ,

04:00 Ağızda Dağılan Bol Susamlı Kandil Simidi Tarifi
05:40 Tuzlu Kurabiye Yapımında Dikkat Edilecekler
09:00 Kültürümüzde Kandillerin Sembol Lezzeti Kandil Simidi
18:50 Kandil Simitlerini Aynı Şekil ve Ölçüde Nasıl Hazırlayabiliriz?
25:20 Mekke Gülü Hibiskus'un Aromalı Baharları ile Lezzetlendirdiği Şerbet Tarifi
29:25 Şerbet Hazırlamanın Püf Noktaları
32:10 Mevlid Kandili ikramı "Gül Şerbeti" Nasıl Hazırlanır?
35:37 Peygamber Efendimiz'in Severek Yediği ve Ümmetine Tavsiye Ettiği Yemekler
49:15 Sadece 3 Malzeme ile Hazırlanabilen, Ramazan Ayının Vazgeçilmez Tatlısı Sahine

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