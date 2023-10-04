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Bol Baharatlı Adıyaman Tablaması Tarifi | Sofra

Adıyaman'ın coğrafi tescilli lezzeti Besni Tava'nın tarifi Sofra'da...

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Remziye Karayiğit konuk oldu. Sofra'nın bölümünde Remziye Karayiğit, Adıyaman'ın yöresel lezzetlerinden Besni Tava yemeğini yaptı.

00:00 Sofra

04:00 Besni Tava

05:30 Adıyaman'ın yöresel lezzetleri Sofra'da...

07:30 Adıyaman mutfak ve sofra kültürü

16:30 Adıyaman'ın coğrafi tescilli lezzeti Besni Tava'nın tarifi Sofra'da...

20:30 Adıyaman Tabnisi

21:45 Bol baharatlı bayram çöreği tarifi Sofra'da...

22:30 Mayalı hamur hazırlarken nelere dikkat edilmeli?

29:30 Bol baharatlı Adıyaman Tablaması tarifi Sofra'da...

34:00 Adıyaman'da yetişen taze baharatlar neler?

40:00 Adıyaman'ın coğrafi işaret almış ürünleri neler?

45:30 Helva yapmanın püf noktaları nelerdir?

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