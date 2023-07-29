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Osmanlı Sarayında Aşure Yapımı | Sofra 29 Temmuz 2023 12. Bölüm
Saray Aşuresi I Sofra 24 Haziran 2023 11. Bölüm
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İstanbul Pilavı tarifi I Sofra 22 Temmuz 2023 8. Bölüm
Saray Mutfağından Günümüze Gelen Ayva Tatlısı I Sofra 22 Temmuz 2023 7. Bölüm
Diyarbakır Bayram Çöreğinin yapılışı I Sofra 22 Temmuz 2023 6. Bölüm
Et Pişirmek I Sofra 22 Temmuz 2023 5. Bölüm
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Altın Süt I Sofra 22 Temmuz 2023 4. Bölüm
Hazır Yufkadan Baklava Nasıl Yapılır? I Sofra 22 Temmuz 2023 3. Bölüm
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Osmanlı Mutfağından Günümüze: Mutancana I Sofra 22 Temmuz 2023 1. Bölüm

Osmanlı Sarayında Aşure Yapımı | Sofra

Bereketin ve paylaşmanın simge lezzeti aşure tarifi Sofra'da...

Aşure nasıl yapılır? Aşurede kullanılan baklagiller nelerdir? Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Sofra sizlerle...

Sofra'ya bu hafta Tenzile Telli konuk oldu.

Osmanlı sarayında aşure yapımı ve dağıtımı nasıldı? Aşurede kullanılan baklagiller nasıl hazırlanmalı? Mutfakta sürdürülebilirlik için neler yapılmalı?

00:00 Sofra
04:00 Bereketin ve paylaşmanın simge lezzeti Aşure Tarifi Sofra'da...
07:00 Türk mutfak kültürümüzde aşurenin yeri
08:00 Osmanlı sarayında aşure yapımı ve dağıtımı nasıldı?
10:00 Aşurede kullanılan baklagiller nasıl hazırlanmalı?
16:00 Osmanlı mutfak kültüründe şerbetler
25:00 Hatay'ın yöresel lezzeti "Şeyh Mualla" tarifi Sofra'da...
30:30 Mutfakta sürdürülebilirlik için neler yapılmalı?
39:00 Diyetteyken aşure yenilebilir mi?
46:00 Aşure hangi koşullarda saklanmalı?

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