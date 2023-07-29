Osmanlı Sarayında Aşure Yapımı | Sofra

Bereketin ve paylaşmanın simge lezzeti aşure tarifi Sofra'da...

Aşure nasıl yapılır? Aşurede kullanılan baklagiller nelerdir? Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Sofra sizlerle...

Sofra'ya bu hafta Tenzile Telli konuk oldu.

Osmanlı sarayında aşure yapımı ve dağıtımı nasıldı? Aşurede kullanılan baklagiller nasıl hazırlanmalı? Mutfakta sürdürülebilirlik için neler yapılmalı?

00:00 Sofra

04:00 Bereketin ve paylaşmanın simge lezzeti Aşure Tarifi Sofra'da...

07:00 Türk mutfak kültürümüzde aşurenin yeri

08:00 Osmanlı sarayında aşure yapımı ve dağıtımı nasıldı?

10:00 Aşurede kullanılan baklagiller nasıl hazırlanmalı?

16:00 Osmanlı mutfak kültüründe şerbetler

25:00 Hatay'ın yöresel lezzeti "Şeyh Mualla" tarifi Sofra'da...

30:30 Mutfakta sürdürülebilirlik için neler yapılmalı?

39:00 Diyetteyken aşure yenilebilir mi?

46:00 Aşure hangi koşullarda saklanmalı?