Biberli Ekmek Tarifi I Sofra

Sofra programının bu bölümünde Rabia Mutlu birbirinden lezzetli tarifler denedi.

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Rabia Mutlu konuk oldu.



03:00 Hatay'ın Yöresel Lezzeti Biberli Ekmek Tarifi Sofra'da...

07:00 Mayalı Hamur Hazırlarken Dikkat Edilecekler

16:00 Püf Noktalarıyla Komposto Yapımı Sofra'da...

21:00 Çikolatalı Keki ve Muhallebisiyle Çay Sofralarınıza Çok Yakışacak Kahveli Pasta...

34:00 Mutfakta israfı önlemek için neler yapılmalı?

40:00 Püf Noktalarıyla Pasta Kreması Hazırlanışı Sofra'da...

49:00 Omega-3 Kaynağı Semizotu Salatası Tarifi Sofra'da...