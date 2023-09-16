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Biberli Ekmek Tarifi I Sofra

Sofra programının bu bölümünde Rabia Mutlu birbirinden lezzetli tarifler denedi.

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Rabia Mutlu konuk oldu.


03:00 Hatay'ın Yöresel Lezzeti Biberli Ekmek Tarifi Sofra'da...
07:00 Mayalı Hamur Hazırlarken Dikkat Edilecekler
16:00 Püf Noktalarıyla Komposto Yapımı Sofra'da...
21:00 Çikolatalı Keki ve Muhallebisiyle Çay Sofralarınıza Çok Yakışacak Kahveli Pasta...
34:00 Mutfakta israfı önlemek için neler yapılmalı?
40:00 Püf Noktalarıyla Pasta Kreması Hazırlanışı Sofra'da...
49:00 Omega-3 Kaynağı Semizotu Salatası Tarifi Sofra'da...

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