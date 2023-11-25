Glutensiz Ekmek Nasıl Hazırlanır? | Sofra
Peygamber Efendimizin sevdiği "Arpa Ekmeği" tarifi Sofra'da...
Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Naci Türk konuk oldu.
00:00 Sofra
03:00 Kültürümüzde ayrı bir yeri olan sofraların vazgeçilmezi "Ekmek"
06:30 Peygamber Efendimizin sevdiği "Arpa Ekmeği" tarifi Sofra'da...
12:30 Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz Mısır Ekmeği Tarifi Sofra'da...
18:30 Evde güvenle hazırlayabileceğiniz glutensiz ekmek tarifi birazdan...
22:45 Endüstriyel mayalama ekmeğin kalitesini etkiledi?
25:30 İnsanoğlunun bilinen en eski ve önemli besini: Ekmek
29:00 Glutensiz ekmek nasıl hazırlanır?
31:00 Ekmek yararlı mı zararlı mı?
40:00 Tam buğday unu kullanırken dikkat edilecekler
42:00 Halk ekmeği 210 grama düşmesi israfı nasıl etkiledi?
46:00 Evde ekşi maya nasıl yetiştirilir?