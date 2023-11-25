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Glutensiz Ekmek Nasıl Hazırlanır? | Sofra 25 Kasım 2023 24. Bölüm
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Glutensiz Ekmek Nasıl Hazırlanır? | Sofra

Peygamber Efendimizin sevdiği "Arpa Ekmeği" tarifi Sofra'da...

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen Sofra programının bu bölümüne Naci Türk konuk oldu.

00:00 Sofra

03:00 Kültürümüzde ayrı bir yeri olan sofraların vazgeçilmezi "Ekmek"

06:30 Peygamber Efendimizin sevdiği "Arpa Ekmeği" tarifi Sofra'da...

12:30 Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz Mısır Ekmeği Tarifi Sofra'da...

18:30 Evde güvenle hazırlayabileceğiniz glutensiz ekmek tarifi birazdan...

22:45 Endüstriyel mayalama ekmeğin kalitesini etkiledi?

25:30 İnsanoğlunun bilinen en eski ve önemli besini: Ekmek

29:00 Glutensiz ekmek nasıl hazırlanır?

31:00 Ekmek yararlı mı zararlı mı?

40:00 Tam buğday unu kullanırken dikkat edilecekler

42:00 Halk ekmeği 210 grama düşmesi israfı nasıl etkiledi?

46:00 Evde ekşi maya nasıl yetiştirilir?

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