Hat Sanatı İle Hidayet Bulanların Hikayesi | İftar Vakti

Bereket Kanaatin Bir Sonucu mudur?

Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunumuyla İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle. İftar Vakti'ne bugün Hattat Yusuf Sezer, Sultanahmet Emekli İmam Hatibi Emrullah Hatipoğlu konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

05:00 Bereket- Teberrük, Kanaat ve Rızık Bilincimiz

27:00 Rızık Deyince Ne Anlamalıyız?

38:00 Bereket Kanaatin Bir Sonucu mudur?

57:00 Hat Sanatı İle Hidayet Bulanların Hikayesi

01:03:00 Heveslerimizi İhtiyacımız Sanıyor Olabilir miyiz?

01:18:00 Rızık, Şükür ve Kanaat Dengesini Nasıl Kurabiliriz?

01:25:00 Hat Sanatı İle Hidayet Bulanların Hikayesi

01:29:00 Bereket Kanaatin Bir Sonucu mudur?

01:32:00 Rahmet ve Bereket Ayı Ramazan

01:36:00 Rızkımızda Bereket ve Kanaati Nasıl Dengeleriz?