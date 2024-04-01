Hayatı İbadet Haline Getirmek Mümkün mü? | İftar Vakti

Dijital Medya Manevi Değerleri Nasıl Etkiliyor?

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının bu bölümüne Prof. Dr. Ali Büyükaslan ve Prof. Dr. Yasin Aktay konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

03:00 Sosyal Medyada Mahremiyet Bilinci

10:00 Manevi Arınma Mevsimi: Ramazan-ı Şerif

16:00 Günümüzde Mahremiyet Bilinci Neyi İfade Ediyor?

19:30 Ramazan Kendimizle Olan İlişkimize Neler Katıyor?

26:00 Hayatı İbadet Haline Getirmek Mümkün mü?

29:00 Oruçlu Olmak Ahlaki Çerçevede Neyi Anlatır?

31:15 Ahlaki ve Etik Boyutlarıyla Oruç

33:30 Günümüzde Mahremiyet Neyi İfade Ediyor?

38:00 Dijital Medya Manevi Değerleri Nasıl Etkiliyor?

40:15 Sosyal Medya Bilgi Kirliliğine mi Neden Oluyor?

45:00 Birbirimizin Mahrem Alanlarına Yeterince Saygı Gösteriyor muyuz?

49:50 Mahremiyet Bilinci Müslümana Neler Kazandırır?

01:01:00 Rahmet, Bereket ve İbadet Ayı: Ramazan-ı Şerif

01:03:00 Günümüzde Mahremiyet Kavramının Sınırları

01:10:00 Sosyal Medyada Mahremiyet Bilinci

01:16:00 Sosyal Medya Ortamında Mahremiyet Sorunu

01:31:00 Mahremiyet Eksikliği Bize Ne Kaybettiriyor?

01:38:00 Hasta - Hekim İlişkisinde Mahremiyet Etiği