VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Neden İtikaf Ramazanın Son On Gününde Yapılır? | İftar Vakti 01 Nisan 2024 20. Bölüm
Hayatı İbadet Haline Getirmek Mümkün mü? | İftar Vakti 01 Nisan 2024 19. Bölüm
Rahmi Yaran: "Şükür Yoksa, Huzur Yoktur" | İftar Vakti 29 Mart 2024 18. Bölüm
İyi ve Kötünün Kaynağı "Din" Mi, "Akıl" Mı? | İftar Vakti 28 Mart 2024 17. Bölüm
Oruç Ve Ramazan Bize Ne Öğretiyor? l İftar Vakti 28 Mart 2024 16. Bölüm
Müslümanın Tefekkürü Nasıl Olmalı? | İftar Vakti 28 Mart 2024 15. Bölüm
Hat Sanatı İle Hidayet Bulanların Hikayesi | İftar Vakti 30 Mart 2024 14. Bölüm
Sosyal alandaki değişim dini hayatımızı nasıl etkiliyor? | İftar Vakti 30 Mart 2024 13. Bölüm
Mahmut Hakkı Akın: Mülk fanidir, kalıcı olan iyiliktir | İftar Vakti 30 Mart 2024 12. Bölüm
Mustafa Demirci: "Tasavvuf İslam'ı Yorumlama Biçimidir" | İftar Vakti 01 Nisan 2024 11. Bölüm
Ahiret inancı insana ne kazandırır? | İftar Vakti 20.03.2024 28 Mart 2024 10. Bölüm
Dua ve ubudiyet ilişkisi | İftar Vakti 18.03.2024 20 Mart 2024 8. Bölüm
Kulluğun zirvesi takva ve ihsan I İftar Vakti 17.03.2024 18 Mart 2024 7. Bölüm
Müminin miracı namaz I İftar Vakti 16.03.2024 18 Mart 2024 6. Bölüm
Ramazan ayına bireysel ve toplumsal bir bakış I İftar Vakti 15.03.2024 18 Mart 2024 5. Bölüm
Modern zamanda kulluk bilinci I İftar Vakti 14.03.2024 18 Mart 2024 4. Bölüm
Nefis terbiyesi ve Oruç l İftar Vakti 13.03.2024 18 Mart 2024 3. Bölüm
İslam'a göre ümmet bilinci | İftar Vakti - 2. Bölüm 12.03.2024 15 Mart 2024 2. Bölüm
Oruç, İbadet ve Sabır Ayı, Ramazan l İftar Vakti 11.03.2024 18 Mart 2024 1. Bölüm
Allah İle Kurulan Bağ: Sıla-i Rahim | İftar Vakti 20.04.2023 08 Mart 2024 28. Bölüm
Allah'ın İnsanlığa Emaneti: Yetim | İftar Vakti 19.04.2023 08 Mart 2024 27. Bölüm
Tedbir, teslimiyet ve takdir | İftar Vakti 18.04.2023 08 Mart 2024 26. Bölüm
Bin Aydan Hayırlı Gece: Kadir Gecesi | İftar Vakti 17.04.2023 08 Mart 2024 25. Bölüm
İslamiyet'in yayılmasında hicretin etkisi | İftar Vakti 16.04.2023 08 Mart 2024 24. Bölüm
Peygamberlerin Tebliğ Metotları | İftar Vakti 15.04.2023 08 Mart 2024 23. Bölüm
İslam'ın Sanata Bakış Açısı | İftar Vakti 14.04.2023 08 Mart 2024 22. Bölüm
Müslümanın Çevre Duyarlılığı | İftar Vakti 13.04.2023 08 Mart 2024 21. Bölüm
İnsanın Hakikat Arayışı | İftar Vakti 12.04.2023 08 Mart 2024 20. Bölüm
Dünya ve Ahiret Dengesinde Müslüman | 11.04.2023 08 Mart 2024 19. Bölüm
Kadim bir kulluk geleneği olarak "İtikaf" | İftar Vakti 10.04.2023 08 Mart 2024 18. Bölüm
Zaman ve Mekana Müslümanca Bakış | İftar Vakti 09.04.2023 08 Mart 2024 17. Bölüm
Sahur ve iftar sofralarında nelere dikkat edilmeli? | İftar Vakti 08.04.2023 08 Mart 2024 16. Bölüm
Nimetlerin dil ve kalp ile şükrü nasıl olmalıdır? | İftar Vakti 07.04.2023 08 Mart 2024 15. Bölüm
İman hakikati: Güzel Ahlak | İftar Vakti 06.04.2023 08 Mart 2024 14. Bölüm
Ailede adalet nasıl tesis edilmeli? | İftar Vakti 05.04.2023 08 Mart 2024 13. Bölüm
Ramazan'da infak | İftar Vakti 04.04.2023 08 Mart 2024 12. Bölüm
Ramazan gelenekleri | İftar Vakti 03.04.2023 08 Mart 2024 11. Bölüm
Af ve Arınma Vesilesi: Tövbe | İftar Vakti 02.04.2023 08 Mart 2024 10. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'de Namaz | İftar Vakti 01.04.2023 08 Mart 2024 9. Bölüm
Kulun Rabbiyle irtibatı: Dua | İftar Vakti 30.03.2023 08 Mart 2024 8. Bölüm
Kur'an-ı Kerim Perspektifinde Tefekkür ve Vasıtaları | İftar Vakti 29.03.2023 08 Mart 2024 7. Bölüm
Allah'ın ilk emri: Oku | İftar Vakti 28.03.2023 08 Mart 2024 6. Bölüm
İmanı tazelemek ne anlama gelir? | İftar Vakti 27.03.2023 08 Mart 2024 5. Bölüm
Ahlaki Bir Erdem Olarak Sabır Ve Sebat | İftar Vakti 26.03.2023 08 Mart 2024 4. Bölüm
Kur'an-ı Kerim, İnsan Ve Hayat | İftar Vakti 24.03.2023 08 Mart 2024 2. Bölüm
Rahmet ve Bereket Ayı Ramazan | İftar Vakti 23.03.2023 08 Mart 2024 1. Bölüm
Selatin Camilerde Ramazan Ve Bayramlar I İftar Vakti 09 Haziran 2023 27. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'in İndirildiği Gece: Kadir Gecesi I İftar Vakti 09 Haziran 2023 26. Bölüm
Cömertlik ve İsraf Dengesi I İftar Vakti 09 Haziran 2023 25. Bölüm
Ramazan Edebiyatı ve Sosyolojisi I İftar Vakti 09 Haziran 2023 24. Bölüm
İslam'da Rızık ve Bereket I İftar Vakti 09 Haziran 2023 23. Bölüm
Ramazan ve Din Kardeşliği I İftar Vakti 09 Haziran 2023 22. Bölüm
İslam'ın Kadına Bakışı I İftar Vakti 09 Haziran 2023 21. Bölüm
Orucun Mahiyeti I İftar Vakti 09 Haziran 2023 20. Bölüm
Hac İle İlgili Müjdeler I İftar Vakti 09 Haziran 2023 17. Bölüm
İbadetlerin Manevi Boyutu I İftar Vakti 09 Haziran 2023 16. Bölüm
Hayatı "Emanet" Olarak Düşünmek I İftar Vakti 09 Haziran 2023 14. Bölüm
Şehir ve Erdem İlişkisi I İftar Vakti 09 Haziran 2023 13. Bölüm
Dua Etmenin Fazileti I İftar Vakti 09 Haziran 2023 12. Bölüm
Allah'ı (CC) Bilmek ve Tanımak I İftar Vakti 09 Haziran 2023 11. Bölüm
İslam'da Cömertlik Anlayışı I İftar Vakti 09 Haziran 2023 7. Bölüm
Tevazu ve Kibir I İftar Vakti 09 Haziran 2023 6. Bölüm
Dua Kaderi Değiştirir Mi? I İftar Vakti 09 Haziran 2023 5. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'i Anlamak I İftar Vakti 09 Haziran 2023 4. Bölüm
İyilik Ve Yardımlaşmanın Dindeki Yeri I İftar Vakti 09 Haziran 2023 3. Bölüm
Rahmet Ayı Ramazan I İftar Vakti 09 Haziran 2023 1. Bölüm

Hayatı İbadet Haline Getirmek Mümkün mü? | İftar Vakti

Dijital Medya Manevi Değerleri Nasıl Etkiliyor?

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının bu bölümüne Prof. Dr. Ali Büyükaslan ve Prof. Dr. Yasin Aktay konuk oldu.

00:00 İftar Vakti
03:00 Sosyal Medyada Mahremiyet Bilinci
10:00 Manevi Arınma Mevsimi: Ramazan-ı Şerif
16:00 Günümüzde Mahremiyet Bilinci Neyi İfade Ediyor?
19:30 Ramazan Kendimizle Olan İlişkimize Neler Katıyor?
26:00 Hayatı İbadet Haline Getirmek Mümkün mü?
29:00 Oruçlu Olmak Ahlaki Çerçevede Neyi Anlatır?
31:15 Ahlaki ve Etik Boyutlarıyla Oruç
33:30 Günümüzde Mahremiyet Neyi İfade Ediyor?
38:00 Dijital Medya Manevi Değerleri Nasıl Etkiliyor?
40:15 Sosyal Medya Bilgi Kirliliğine mi Neden Oluyor?
45:00 Birbirimizin Mahrem Alanlarına Yeterince Saygı Gösteriyor muyuz?
49:50 Mahremiyet Bilinci Müslümana Neler Kazandırır?
01:01:00 Rahmet, Bereket ve İbadet Ayı: Ramazan-ı Şerif
01:03:00 Günümüzde Mahremiyet Kavramının Sınırları
01:10:00 Sosyal Medyada Mahremiyet Bilinci
01:16:00 Sosyal Medya Ortamında Mahremiyet Sorunu
01:31:00 Mahremiyet Eksikliği Bize Ne Kaybettiriyor?
01:38:00 Hasta - Hekim İlişkisinde Mahremiyet Etiği

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