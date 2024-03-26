Müslümanın Tefekkürü Nasıl Olmalı? | İftar Vakti

Fikir İle Tefekkür Arasındaki Fark Nedir?

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının ilk bölümüne Dr. Ekrem Keleş ve Prof. Dr. Habib Türker konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

03:00 Varlığa Dair Bir İdrak Çabası: Tefekkür

09:30 Allah'ı Tanımanın ve O'na Kul Olmanın Esaslı Aracı: Tefekkür

14:00 Varlığa Dair Bir İdrak Çabası: Tefekkür ve Tezekkür

25:00 Fikir İle Tefekkür Arasındaki Fark Nedir?

28:00 Müslümanın Tefekkürü Nasıl Olmalı?

38:00 Fikir İle Tefekkür Arasındaki Fark Nedir?

46:00 Allah'ı Tanımanın ve O'na Kul Olmanın Esaslı Aracı: Tefekkür

50:00 Modern Hayatın Dayattığı Düzen Tefekkürü Azaltıyor mu?

53:30 Ramazan "Düşünmek ve Hatırlamak" Noktasında Nasıl Bir Fırsattır?

57:00 Mümin İçin Ölümü Tefekkür Etmek Kurtuluş mudur?

01:06:00 Varlığa ve Hayata İbret Nazarıyla Bakmak: Tefekkür

01:18:00 Kur'an'da Geçen Tefekkür Vasıtaları: Göz, Kulak, Kalp, Akıl ve Kalp İlişkisi

01:21:00 Tefekkür Etme Kabiliyeti ve İnsan

01:24:00 Kimler Firaset Sahibidir?