Müslümanın Tefekkürü Nasıl Olmalı? | İftar Vakti
Fikir İle Tefekkür Arasındaki Fark Nedir?
İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının ilk bölümüne Dr. Ekrem Keleş ve Prof. Dr. Habib Türker konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
03:00 Varlığa Dair Bir İdrak Çabası: Tefekkür
09:30 Allah'ı Tanımanın ve O'na Kul Olmanın Esaslı Aracı: Tefekkür
14:00 Varlığa Dair Bir İdrak Çabası: Tefekkür ve Tezekkür
25:00 Fikir İle Tefekkür Arasındaki Fark Nedir?
28:00 Müslümanın Tefekkürü Nasıl Olmalı?
38:00 Fikir İle Tefekkür Arasındaki Fark Nedir?
46:00 Allah'ı Tanımanın ve O'na Kul Olmanın Esaslı Aracı: Tefekkür
50:00 Modern Hayatın Dayattığı Düzen Tefekkürü Azaltıyor mu?
53:30 Ramazan "Düşünmek ve Hatırlamak" Noktasında Nasıl Bir Fırsattır?
57:00 Mümin İçin Ölümü Tefekkür Etmek Kurtuluş mudur?
01:06:00 Varlığa ve Hayata İbret Nazarıyla Bakmak: Tefekkür
01:18:00 Kur'an'da Geçen Tefekkür Vasıtaları: Göz, Kulak, Kalp, Akıl ve Kalp İlişkisi
01:21:00 Tefekkür Etme Kabiliyeti ve İnsan
01:24:00 Kimler Firaset Sahibidir?