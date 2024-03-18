Ramazan Ayı, Aile Bağlarımızı Nasıl Etkiliyor? | İftar Vakti

Mustafa Akgül'ün sunumuyla gerçekleşen İftar Vakti programına Eğitimci / Yazar Vehbi Vakkasoğlu ve Vaize Pakize Yetimova konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

03:30 Tevbe Suresi

10:00 Ramazan Ayı, Aile Bağlarımızı Nasıl Etkiliyor?

13:30 Ramazanın Manevi Atmosferini Aile Hayatında Nasıl Yaşayabiliriz?

18:30 Ramazan Ayı, Aile İlişkilerine Nasıl Bir Katkı Sağlar?

22:20 "Dünyada Devletin, Ahirette Cennetin Yapısını Aile Oluşturur"

27:00 Ramazan Ayında Aile İçinde İletişim Nasıl Daha Güçlü Hale Gelir?

28:00 Aile Üyelerinin Ramazanda Birlikte Dua Etmesinin Önemi Nedir?

35:00 Çocuklar İçin Ramazanı Anlamlı Kılmak Adına Aileler Neler Yapmalı?

38:30 Çocukları İbadetlere Nasıl Alıştırmak Gerekir?

43:30 Ramazanın Manevi Atmosferini Aile Hayatında Nasıl Yaşayabiliriz?

47:30 Çocuklara Ramazan Ayını Sevdirmek İçin Neler Yapılmalı?

01:00:00 Ramazan Ayı, Aile Bağlarımızı Nasıl Etkiliyor?

01:04:00 Ramazanın Manevi Atmosferini ve Sevincini Aile Ortamımıza Nasıl Taşıyabiliriz?

01:05:30 Aile Üyelerinin Ramazanda Birlikte Dua Etmesinin Önemi Nedir?

01:19:00 Farklı Yaş Gruplarındaki Aile Fertlerinin Ramazan Ayına Hazırlığı Nasıl Olmalı?

01:32:00 Çocukları İbadetlere Nasıl Alıştırmak Gerekir?

01:36:00 Ailede Oluşturulan Ramazan Atmosferi Çocuk Gelişimini Nasıl Etkiler?