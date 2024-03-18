İftar Vakti
Ramazan Ayı, Aile Bağlarımızı Nasıl Etkiliyor? | İftar Vakti
Ramazanın Manevi Atmosferini Aile Hayatında Nasıl Yaşayabiliriz?
Mustafa Akgül'ün sunumuyla gerçekleşen İftar Vakti programına Eğitimci / Yazar Vehbi Vakkasoğlu ve Vaize Pakize Yetimova konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
03:30 Tevbe Suresi
10:00 Ramazan Ayı, Aile Bağlarımızı Nasıl Etkiliyor?
13:30 Ramazanın Manevi Atmosferini Aile Hayatında Nasıl Yaşayabiliriz?
18:30 Ramazan Ayı, Aile İlişkilerine Nasıl Bir Katkı Sağlar?
22:20 "Dünyada Devletin, Ahirette Cennetin Yapısını Aile Oluşturur"
27:00 Ramazan Ayında Aile İçinde İletişim Nasıl Daha Güçlü Hale Gelir?
28:00 Aile Üyelerinin Ramazanda Birlikte Dua Etmesinin Önemi Nedir?
35:00 Çocuklar İçin Ramazanı Anlamlı Kılmak Adına Aileler Neler Yapmalı?
38:30 Çocukları İbadetlere Nasıl Alıştırmak Gerekir?
43:30 Ramazanın Manevi Atmosferini Aile Hayatında Nasıl Yaşayabiliriz?
47:30 Çocuklara Ramazan Ayını Sevdirmek İçin Neler Yapılmalı?
01:00:00 Ramazan Ayı, Aile Bağlarımızı Nasıl Etkiliyor?
01:04:00 Ramazanın Manevi Atmosferini ve Sevincini Aile Ortamımıza Nasıl Taşıyabiliriz?
01:05:30 Aile Üyelerinin Ramazanda Birlikte Dua Etmesinin Önemi Nedir?
01:19:00 Farklı Yaş Gruplarındaki Aile Fertlerinin Ramazan Ayına Hazırlığı Nasıl Olmalı?
01:32:00 Çocukları İbadetlere Nasıl Alıştırmak Gerekir?
01:36:00 Ailede Oluşturulan Ramazan Atmosferi Çocuk Gelişimini Nasıl Etkiler?