Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın Hangi Günlerinde Aramalıyız? | İftar Vakti

Mustafa Akgül'ün sunumuyla gerçekleşen İftar Vakti programının bu bölümüne Prof. Dr. Abdulhamit Birışık ve Abdullah Babaoğlu konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

02:00 Alak Suresi

10:00 Kur'an-ı Kerim'in İndirildiği Mübarek Gece: Kadir Gecesi

13:00 Kadir Suresi Ne Anlatıyor?

30:00 İstikamet Rehberinin İndiği Gece: Kadir Gecesi

37:00 Kadir Gecesi'ni Nasıl İhya Edebiliriz?

42:00 Kadir Gecesi'nde Yapılan Dua ve İbadetlerin Faziletleri Nelerdir?

01:05:00 Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın Hangi Günlerinde Aramalıyız?

01:15:00 Abdülhamit Birışık'ın Kadir Gecesi Şiiri

01:21:00 Kur'an-ı Kerim, İnsanlığa Hangi Evrensel Mesajları İçeriyor?