İftar Vakti
Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın Hangi Günlerinde Aramalıyız? | İftar Vakti
Kur'an-ı Kerim, İnsanlığa Hangi Evrensel Mesajları İçeriyor?
Mustafa Akgül'ün sunumuyla gerçekleşen İftar Vakti programının bu bölümüne Prof. Dr. Abdulhamit Birışık ve Abdullah Babaoğlu konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
02:00 Alak Suresi
10:00 Kur'an-ı Kerim'in İndirildiği Mübarek Gece: Kadir Gecesi
13:00 Kadir Suresi Ne Anlatıyor?
30:00 İstikamet Rehberinin İndiği Gece: Kadir Gecesi
37:00 Kadir Gecesi'ni Nasıl İhya Edebiliriz?
42:00 Kadir Gecesi'nde Yapılan Dua ve İbadetlerin Faziletleri Nelerdir?
01:05:00 Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın Hangi Günlerinde Aramalıyız?
01:15:00 Abdülhamit Birışık'ın Kadir Gecesi Şiiri
01:21:00 Kur'an-ı Kerim, İnsanlığa Hangi Evrensel Mesajları İçeriyor?