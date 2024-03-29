Mustafa Demirci: "Tasavvuf İslam'ı Yorumlama Biçimidir" | İftar Vakti

Hafızlık eğitiminde kullanılan yeni yöntemler neler?

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle.

İftar Vakti programının 11. bölümüne Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir anabilin dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulhamit Birışık, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları anabilin dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Demirci ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Gülsüm Arslan konuk oldu.