Sosyal Medyada Kullanılan Din Dili İmkan Mı, İmtihan Mı? | İftar Vakti

Kötülüğe Karşı İyi Bir Dili Nasıl Oluşturabiliriz?

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle...

00:00 İftar Vakti

01:10 Günümüzde Din Dili: Tebliğ Ve Temsil Bilincimiz

04:03 Elveda Ya Şehr-i Ramazan

10:02 Gazze'de İnsanlık Dramı Devam Ediyor

12:00 Günümüzde Din Dili: Tebliğ Ve Temsil Bilincimiz

14:27 Söz Güzelliği Eylemlerimizi Ve Düşüncelerimizi Nasıl Etkiler?

21:45 Tebliğ Ve Davet Üslubu

25:10 Dini Tebliğde Dil Ve Üslup Nasıl Olmalıdır?

34:02 Tebliğ Ve Davette Kıssaların Önemi

38:02 Dini Tebliğde Öğüt Vermek

45:55 Günümüzde Din Dili: Tebliğ Ve Temsil Bilincimiz

48:49 Tebliğ Ve Davette Öncelikler

49:48 Elveda Ya Şehr-i Ramazan

51:20 "Oku Ve Davet Et" Ayetini Nasıl Anlamalıyız?

56:25 Peygamberler Dini Davette Bulunurken Nasıl Bir Dil Kullanmıştı?

1:01:40 İslam'ı Güzel Ahlak İle Temsil Edebilmek...

1:04:02 Ümmet Olma Bilinci 1:0545 Günümüz Dünyasında Ümmet Bilinci

1:09:50 Elveda Ya Şehr-i Ramazan

1:13:20 Sosyal Medyada Kullanılan Din Dili İmkan Mı, İmtihan Mı?

1:20:30 Elveda Ya Şehr-i Ramazan

1:26:02 Sosyal Medya Kullanılan Din Dili İmkan Mı, İmtihan Mı?

1:30:15 Söz Güzelliği Eylemlerimizi Ve Düşüncelerimizi Nasıl Etkiler?

1:33:38 Gençlere Yeterli Derece İslam'ı Anlatabiliyor Muyuz?

1:40:13 İbnü'l Vakt Nedir?

1:43:45 Kötülüğe Karşı İyi Bir Dili Nasıl Oluşturabiliriz?