VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Dini, Sosyo-Kültürel, Bir Değer Olarak Bayramlar Ne İfade Eder? | İftar Vakti 10 Nisan 2024 30. Bölüm
Sosyal Medyada Kullanılan Din Dili İmkan Mı, İmtihan Mı? | İftar Vakti 10 Nisan 2024 29. Bölüm
Peygamberlerin Hayatında Mucizenin Yeri Nedir? | İftar Vakti 09 Nisan 2024 28. Bölüm
"Tedbir Kuldan, Takdir Allah'tan" Cümlesi Nasıl Okunmalı? | İftar Vakti 08 Nisan 2024 27. Bölüm
Kadir Gecesi'ni Ramazanın Hangi Günlerinde Aramalıyız? | İftar Vakti 06 Nisan 2024 26. Bölüm
Modern Çağda Hicret | İftar Vakti 06 Nisan 2024 25. Bölüm
İdeal Ve Realite Arasında Denge Nasıl Olmalıdır? | İftar Vakti 04 Nisan 2024 24. Bölüm
Sanatın İnsana Ahlaki Ve Estetik Anlamdaki Etkisi | İftar Vakti 03 Nisan 2024 23. Bölüm
Kur'an Nazarında İnsan-Emanet İlişkisi l İftar Vakti 02 Nisan 2024 22. Bölüm
Neden İtikaf Ramazanın Son On Gününde Yapılır? | İftar Vakti 01 Nisan 2024 20. Bölüm
Hayatı İbadet Haline Getirmek Mümkün mü? | İftar Vakti 01 Nisan 2024 19. Bölüm
Rahmi Yaran: "Şükür Yoksa, Huzur Yoktur" | İftar Vakti 29 Mart 2024 18. Bölüm
İyi ve Kötünün Kaynağı "Din" Mi, "Akıl" Mı? | İftar Vakti 28 Mart 2024 17. Bölüm
Oruç Ve Ramazan Bize Ne Öğretiyor? l İftar Vakti 28 Mart 2024 16. Bölüm
Müslümanın Tefekkürü Nasıl Olmalı? | İftar Vakti 28 Mart 2024 15. Bölüm
Hat Sanatı İle Hidayet Bulanların Hikayesi | İftar Vakti 30 Mart 2024 14. Bölüm
Sosyal alandaki değişim dini hayatımızı nasıl etkiliyor? | İftar Vakti 30 Mart 2024 13. Bölüm
Mahmut Hakkı Akın: Mülk fanidir, kalıcı olan iyiliktir | İftar Vakti 30 Mart 2024 12. Bölüm
Mustafa Demirci: "Tasavvuf İslam'ı Yorumlama Biçimidir" | İftar Vakti 01 Nisan 2024 11. Bölüm
Ahiret inancı insana ne kazandırır? | İftar Vakti 20.03.2024 28 Mart 2024 10. Bölüm
Dua ve ubudiyet ilişkisi | İftar Vakti 18.03.2024 20 Mart 2024 8. Bölüm
Kulluğun zirvesi takva ve ihsan I İftar Vakti 17.03.2024 18 Mart 2024 7. Bölüm
Müminin miracı namaz I İftar Vakti 16.03.2024 18 Mart 2024 6. Bölüm
Ramazan ayına bireysel ve toplumsal bir bakış I İftar Vakti 15.03.2024 18 Mart 2024 5. Bölüm
Modern zamanda kulluk bilinci I İftar Vakti 14.03.2024 18 Mart 2024 4. Bölüm
Nefis terbiyesi ve Oruç l İftar Vakti 13.03.2024 18 Mart 2024 3. Bölüm
İslam'a göre ümmet bilinci | İftar Vakti - 2. Bölüm 12.03.2024 15 Mart 2024 2. Bölüm
Oruç, İbadet ve Sabır Ayı, Ramazan l İftar Vakti 11.03.2024 18 Mart 2024 1. Bölüm
Allah İle Kurulan Bağ: Sıla-i Rahim | İftar Vakti 20.04.2023 08 Mart 2024 28. Bölüm
Allah'ın İnsanlığa Emaneti: Yetim | İftar Vakti 19.04.2023 08 Mart 2024 27. Bölüm
Tedbir, teslimiyet ve takdir | İftar Vakti 18.04.2023 08 Mart 2024 26. Bölüm
Bin Aydan Hayırlı Gece: Kadir Gecesi | İftar Vakti 17.04.2023 08 Mart 2024 25. Bölüm
İslamiyet'in yayılmasında hicretin etkisi | İftar Vakti 16.04.2023 08 Mart 2024 24. Bölüm
Peygamberlerin Tebliğ Metotları | İftar Vakti 15.04.2023 08 Mart 2024 23. Bölüm
İslam'ın Sanata Bakış Açısı | İftar Vakti 14.04.2023 08 Mart 2024 22. Bölüm
Müslümanın Çevre Duyarlılığı | İftar Vakti 13.04.2023 08 Mart 2024 21. Bölüm
İnsanın Hakikat Arayışı | İftar Vakti 12.04.2023 08 Mart 2024 20. Bölüm
Dünya ve Ahiret Dengesinde Müslüman | 11.04.2023 08 Mart 2024 19. Bölüm
Kadim bir kulluk geleneği olarak "İtikaf" | İftar Vakti 10.04.2023 08 Mart 2024 18. Bölüm
Zaman ve Mekana Müslümanca Bakış | İftar Vakti 09.04.2023 08 Mart 2024 17. Bölüm
Sahur ve iftar sofralarında nelere dikkat edilmeli? | İftar Vakti 08.04.2023 08 Mart 2024 16. Bölüm
Nimetlerin dil ve kalp ile şükrü nasıl olmalıdır? | İftar Vakti 07.04.2023 08 Mart 2024 15. Bölüm
İman hakikati: Güzel Ahlak | İftar Vakti 06.04.2023 08 Mart 2024 14. Bölüm
Ailede adalet nasıl tesis edilmeli? | İftar Vakti 05.04.2023 08 Mart 2024 13. Bölüm
Ramazan'da infak | İftar Vakti 04.04.2023 08 Mart 2024 12. Bölüm
Ramazan gelenekleri | İftar Vakti 03.04.2023 08 Mart 2024 11. Bölüm
Af ve Arınma Vesilesi: Tövbe | İftar Vakti 02.04.2023 08 Mart 2024 10. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'de Namaz | İftar Vakti 01.04.2023 08 Mart 2024 9. Bölüm
Kulun Rabbiyle irtibatı: Dua | İftar Vakti 30.03.2023 08 Mart 2024 8. Bölüm
Kur'an-ı Kerim Perspektifinde Tefekkür ve Vasıtaları | İftar Vakti 29.03.2023 08 Mart 2024 7. Bölüm
Allah'ın ilk emri: Oku | İftar Vakti 28.03.2023 08 Mart 2024 6. Bölüm
İmanı tazelemek ne anlama gelir? | İftar Vakti 27.03.2023 08 Mart 2024 5. Bölüm
Ahlaki Bir Erdem Olarak Sabır Ve Sebat | İftar Vakti 26.03.2023 08 Mart 2024 4. Bölüm
Kur'an-ı Kerim, İnsan Ve Hayat | İftar Vakti 24.03.2023 08 Mart 2024 2. Bölüm
Rahmet ve Bereket Ayı Ramazan | İftar Vakti 23.03.2023 08 Mart 2024 1. Bölüm
Selatin Camilerde Ramazan Ve Bayramlar I İftar Vakti 09 Haziran 2023 27. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'in İndirildiği Gece: Kadir Gecesi I İftar Vakti 09 Haziran 2023 26. Bölüm
Cömertlik ve İsraf Dengesi I İftar Vakti 09 Haziran 2023 25. Bölüm
Ramazan Edebiyatı ve Sosyolojisi I İftar Vakti 09 Haziran 2023 24. Bölüm
İslam'da Rızık ve Bereket I İftar Vakti 09 Haziran 2023 23. Bölüm
Ramazan ve Din Kardeşliği I İftar Vakti 09 Haziran 2023 22. Bölüm
İslam'ın Kadına Bakışı I İftar Vakti 09 Haziran 2023 21. Bölüm
Orucun Mahiyeti I İftar Vakti 09 Haziran 2023 20. Bölüm
Hac İle İlgili Müjdeler I İftar Vakti 09 Haziran 2023 17. Bölüm
İbadetlerin Manevi Boyutu I İftar Vakti 09 Haziran 2023 16. Bölüm
Hayatı "Emanet" Olarak Düşünmek I İftar Vakti 09 Haziran 2023 14. Bölüm
Şehir ve Erdem İlişkisi I İftar Vakti 09 Haziran 2023 13. Bölüm
Dua Etmenin Fazileti I İftar Vakti 09 Haziran 2023 12. Bölüm
Allah'ı (CC) Bilmek ve Tanımak I İftar Vakti 09 Haziran 2023 11. Bölüm
İslam'da Cömertlik Anlayışı I İftar Vakti 09 Haziran 2023 7. Bölüm
Tevazu ve Kibir I İftar Vakti 09 Haziran 2023 6. Bölüm
Dua Kaderi Değiştirir Mi? I İftar Vakti 09 Haziran 2023 5. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'i Anlamak I İftar Vakti 09 Haziran 2023 4. Bölüm
İyilik Ve Yardımlaşmanın Dindeki Yeri I İftar Vakti 09 Haziran 2023 3. Bölüm
Rahmet Ayı Ramazan I İftar Vakti 09 Haziran 2023 1. Bölüm

Sosyal Medyada Kullanılan Din Dili İmkan Mı, İmtihan Mı? | İftar Vakti

Kötülüğe Karşı İyi Bir Dili Nasıl Oluşturabiliriz?

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle...

00:00 İftar Vakti
01:10 Günümüzde Din Dili: Tebliğ Ve Temsil Bilincimiz
04:03 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
10:02 Gazze'de İnsanlık Dramı Devam Ediyor
12:00 Günümüzde Din Dili: Tebliğ Ve Temsil Bilincimiz
14:27 Söz Güzelliği Eylemlerimizi Ve Düşüncelerimizi Nasıl Etkiler?
21:45 Tebliğ Ve Davet Üslubu
25:10 Dini Tebliğde Dil Ve Üslup Nasıl Olmalıdır?
34:02 Tebliğ Ve Davette Kıssaların Önemi
38:02 Dini Tebliğde Öğüt Vermek
45:55 Günümüzde Din Dili: Tebliğ Ve Temsil Bilincimiz
48:49 Tebliğ Ve Davette Öncelikler
49:48 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
51:20 "Oku Ve Davet Et" Ayetini Nasıl Anlamalıyız?
56:25 Peygamberler Dini Davette Bulunurken Nasıl Bir Dil Kullanmıştı?
1:01:40 İslam'ı Güzel Ahlak İle Temsil Edebilmek...
1:04:02 Ümmet Olma Bilinci 1:0545 Günümüz Dünyasında Ümmet Bilinci
1:09:50 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
1:13:20 Sosyal Medyada Kullanılan Din Dili İmkan Mı, İmtihan Mı?
1:20:30 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
1:26:02 Sosyal Medya Kullanılan Din Dili İmkan Mı, İmtihan Mı?
1:30:15 Söz Güzelliği Eylemlerimizi Ve Düşüncelerimizi Nasıl Etkiler?
1:33:38 Gençlere Yeterli Derece İslam'ı Anlatabiliyor Muyuz?
1:40:13 İbnü'l Vakt Nedir?
1:43:45 Kötülüğe Karşı İyi Bir Dili Nasıl Oluşturabiliriz?

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