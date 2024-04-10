Sosyal Medyada Kullanılan Din Dili İmkan Mı, İmtihan Mı? | İftar Vakti
Kötülüğe Karşı İyi Bir Dili Nasıl Oluşturabiliriz?
İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle...
00:00 İftar Vakti
01:10 Günümüzde Din Dili: Tebliğ Ve Temsil Bilincimiz
04:03 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
10:02 Gazze'de İnsanlık Dramı Devam Ediyor
12:00 Günümüzde Din Dili: Tebliğ Ve Temsil Bilincimiz
14:27 Söz Güzelliği Eylemlerimizi Ve Düşüncelerimizi Nasıl Etkiler?
21:45 Tebliğ Ve Davet Üslubu
25:10 Dini Tebliğde Dil Ve Üslup Nasıl Olmalıdır?
34:02 Tebliğ Ve Davette Kıssaların Önemi
38:02 Dini Tebliğde Öğüt Vermek
45:55 Günümüzde Din Dili: Tebliğ Ve Temsil Bilincimiz
48:49 Tebliğ Ve Davette Öncelikler
49:48 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
51:20 "Oku Ve Davet Et" Ayetini Nasıl Anlamalıyız?
56:25 Peygamberler Dini Davette Bulunurken Nasıl Bir Dil Kullanmıştı?
1:01:40 İslam'ı Güzel Ahlak İle Temsil Edebilmek...
1:04:02 Ümmet Olma Bilinci 1:0545 Günümüz Dünyasında Ümmet Bilinci
1:09:50 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
1:13:20 Sosyal Medyada Kullanılan Din Dili İmkan Mı, İmtihan Mı?
1:20:30 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
1:26:02 Sosyal Medya Kullanılan Din Dili İmkan Mı, İmtihan Mı?
1:30:15 Söz Güzelliği Eylemlerimizi Ve Düşüncelerimizi Nasıl Etkiler?
1:33:38 Gençlere Yeterli Derece İslam'ı Anlatabiliyor Muyuz?
1:40:13 İbnü'l Vakt Nedir?
1:43:45 Kötülüğe Karşı İyi Bir Dili Nasıl Oluşturabiliriz?