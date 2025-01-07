Vakti Geldi
Çocuklara Küçük Yaşlarda Peygamber Sevgisi Kazandırmanın Önemi | Vakti Geldi
Eğitimciler ve Aileler Peygamber Sevgisini Aşılamada Nasıl Rol Model Olur?
Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının bu bölümüne Kur'an Kursu Öğreticisi Şehide Nur Çelik ve Klinik Psikolog Tuğba Metin Uluç konuk oldu.
00:00 Vakti Geldi
02:00 Çocuk Kalbinde Peygamber Sevgisi
03:00 Çocuk Kimi Sever?
04:45 Çocuklarda Peygamber Sevgisi Oluşturmanın Önemi
06:30 Çocukların Sevgi Bağı Kurma Sürecinde Ailenin Rolü
08:30 Eğitimciler ve Aileler Peygamber Sevgisini Aşılamada Nasıl Rol Model Olur?
11:11 Çocuklara Küçük Yaşlarda Peygamber Sevgisi Kazandırmanın Önemi
14:15 Eğitimciler ve Aileler Peygamber Sevgisini Aşılamada Nasıl Rol Model Olur?
19:15 Siyer Anlatımında Yaş Grubuna Uygun Yaklaşımların Önemi
23:30 Çocukların Yaşına Uygun Peygamber Kıssaları Nasıl Anlatılır?
28:30 Çocuklara, Siyeri Hangi Yöntem ve Materyallerle Anlatmalıyız?
33:45 Oyun ve Hikayelerle Peygamberimizi Tanıtmak
38:00 Süper Kahraman Algısı ve Peygamber Sevgisi