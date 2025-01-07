Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının bu bölümüne Kur'an Kursu Öğreticisi Şehide Nur Çelik ve Klinik Psikolog Tuğba Metin Uluç konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi

02:00 Çocuk Kalbinde Peygamber Sevgisi

03:00 Çocuk Kimi Sever?

04:45 Çocuklarda Peygamber Sevgisi Oluşturmanın Önemi

06:30 Çocukların Sevgi Bağı Kurma Sürecinde Ailenin Rolü

08:30 Eğitimciler ve Aileler Peygamber Sevgisini Aşılamada Nasıl Rol Model Olur?

11:11 Çocuklara Küçük Yaşlarda Peygamber Sevgisi Kazandırmanın Önemi

14:15 Eğitimciler ve Aileler Peygamber Sevgisini Aşılamada Nasıl Rol Model Olur?

19:15 Siyer Anlatımında Yaş Grubuna Uygun Yaklaşımların Önemi

23:30 Çocukların Yaşına Uygun Peygamber Kıssaları Nasıl Anlatılır?

28:30 Çocuklara, Siyeri Hangi Yöntem ve Materyallerle Anlatmalıyız?

33:45 Oyun ve Hikayelerle Peygamberimizi Tanıtmak

38:00 Süper Kahraman Algısı ve Peygamber Sevgisi