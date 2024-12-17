Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının altıncı bölümüne Psikolog - Yazar Elif Özdemir ve Eğitimci - Yazar Beytullah Mısır konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi

01:00 Gençlerin İnanç Problemleri ve Çözüm Yolları

03:00 Bu Gençlik Aslında Nereye Gidiyor?

05:15 Gençlerin Sorularını ve Sorunlarını Nasıl Doğru Anlamalıyız?

09:00 Gençlerle Doğru İletişim Nasıl Kurulur?

12:00 Aileler "Gençlik Dilini" Nasıl Anlayabilir?

13:45 Duygularıyla Savrulmayan Gençlik Yetiştirmemiz Gerekiyor

14:45 Eğitimciler "Yeni Nesil Gençlerle" Nasıl İletişim Kurmalı?

17:30 Gençlere Sorumluluk Vermenin Önemi

19:00 Gençlere Dinin Yaşayabilir Olduğunu Nasıl Anlatırız?

20:30 Ebeveynlerin Kendi Hatalarını Fark Etmesi ve Telafi Etmesi Mümkün mü?

22:30 Aile Bağları, Gençlerin Sorun Yaşanmasında Ne Kadar Etkili?

25:15 Aileler, Gençlerdeki Değişimi Nasıl Anlayabilir?

28:00 Gençlerin İnanç Problemleri ve Çözüm Yolları

30:30 Gençlerin İnanç Problemlerinin Kaynağı Nedir?

32:30 Aileler, Gençlerdeki Değişimi Fark Ettikten Sonra Nasıl Bir Tavır Sergilemeli?

38:00 Aile Bağları, Gençlerin Sorun Yaşanmasında Ne Kadar Etkili?

40:00 Aileler, Sosyal Medya ve Çevre Etkisine Karşı Nasıl Bilinçlenmeli?

45:30 Ebeveynler, Gençlerin Sosyal Yaşantısına Ne Kadar Müdahale Etmeli?

48:30 "Arkadaş Çevresi" Sorununda Aileler Ne Yapabilir?