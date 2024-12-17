Vakti Geldi
Gençlerin İnanç Problemleri ve Çözüm Yolları | Vakti Geldi
Gençlere sorumluluk vermenin önemi
Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının altıncı bölümüne Psikolog - Yazar Elif Özdemir ve Eğitimci - Yazar Beytullah Mısır konuk oldu.
00:00 Vakti Geldi
01:00 Gençlerin İnanç Problemleri ve Çözüm Yolları
03:00 Bu Gençlik Aslında Nereye Gidiyor?
05:15 Gençlerin Sorularını ve Sorunlarını Nasıl Doğru Anlamalıyız?
09:00 Gençlerle Doğru İletişim Nasıl Kurulur?
12:00 Aileler "Gençlik Dilini" Nasıl Anlayabilir?
13:45 Duygularıyla Savrulmayan Gençlik Yetiştirmemiz Gerekiyor
14:45 Eğitimciler "Yeni Nesil Gençlerle" Nasıl İletişim Kurmalı?
17:30 Gençlere Sorumluluk Vermenin Önemi
19:00 Gençlere Dinin Yaşayabilir Olduğunu Nasıl Anlatırız?
20:30 Ebeveynlerin Kendi Hatalarını Fark Etmesi ve Telafi Etmesi Mümkün mü?
22:30 Aile Bağları, Gençlerin Sorun Yaşanmasında Ne Kadar Etkili?
25:15 Aileler, Gençlerdeki Değişimi Nasıl Anlayabilir?
28:00 Gençlerin İnanç Problemleri ve Çözüm Yolları
30:30 Gençlerin İnanç Problemlerinin Kaynağı Nedir?
32:30 Aileler, Gençlerdeki Değişimi Fark Ettikten Sonra Nasıl Bir Tavır Sergilemeli?
38:00 Aile Bağları, Gençlerin Sorun Yaşanmasında Ne Kadar Etkili?
40:00 Aileler, Sosyal Medya ve Çevre Etkisine Karşı Nasıl Bilinçlenmeli?
45:30 Ebeveynler, Gençlerin Sosyal Yaşantısına Ne Kadar Müdahale Etmeli?
48:30 "Arkadaş Çevresi" Sorununda Aileler Ne Yapabilir?