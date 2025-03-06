Mahremiyet Bilincini Çocuklarımıza Nasıl Kazandırabiliriz? | Vakti Geldi

Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının yeni bölümüne Kln. Psk. Hatice Topkaroğlu ve Uzm. Psk. Handan Coşkun konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi

02:00 Mahremiyet Bilincini Çocuklarımıza Nasıl Kazandırabiliriz?

07:00 Çocuğa Mahremiyet ve Sosyal Sınırlar Nasıl Anlatılmalı?

13:00 Kız Çocuklarının Makyaj Yapma ve Süslenme İsteğine Ebeveynler Nasıl Yaklaşmalı?

18:00 Tesettürü Çocuklara Nasıl Anlatmalıyız?

22:30 Tesettür Sevgisini Minik Kalplerde Nasıl Oluşturabiliriz?

28:30 Ergenlik Döneminde Tesettüre Geçiş Nasıl Olmalı?

30:30 Ebeveynler, Tesettürü Sevdirmek İçin Hangi Adımları Atmalı?

35:00 Çevresel Etkenler Tesettür Bilincini Nasıl Etkiler?

39:00 Tesettüre Girmekte Zorluk Çekenlere Ebeveynlerin Yaklaşımı Nasıl Olmalı?