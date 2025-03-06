Vakti Geldi
Mahremiyet Bilincini Çocuklarımıza Nasıl Kazandırabiliriz? | Vakti Geldi
Tesettür Sevgisini Minik Kalplerde Nasıl Oluşturabiliriz?
Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının yeni bölümüne Kln. Psk. Hatice Topkaroğlu ve Uzm. Psk. Handan Coşkun konuk oldu.
00:00 Vakti Geldi
02:00 Mahremiyet Bilincini Çocuklarımıza Nasıl Kazandırabiliriz?
07:00 Çocuğa Mahremiyet ve Sosyal Sınırlar Nasıl Anlatılmalı?
13:00 Kız Çocuklarının Makyaj Yapma ve Süslenme İsteğine Ebeveynler Nasıl Yaklaşmalı?
18:00 Tesettürü Çocuklara Nasıl Anlatmalıyız?
22:30 Tesettür Sevgisini Minik Kalplerde Nasıl Oluşturabiliriz?
28:30 Ergenlik Döneminde Tesettüre Geçiş Nasıl Olmalı?
30:30 Ebeveynler, Tesettürü Sevdirmek İçin Hangi Adımları Atmalı?
35:00 Çevresel Etkenler Tesettür Bilincini Nasıl Etkiler?
39:00 Tesettüre Girmekte Zorluk Çekenlere Ebeveynlerin Yaklaşımı Nasıl Olmalı?