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Vakti Geldi

Mahremiyet Bilincini Çocuklarımıza Nasıl Kazandırabiliriz? | Vakti Geldi

Tesettür Sevgisini Minik Kalplerde Nasıl Oluşturabiliriz?

Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının yeni bölümüne Kln. Psk. Hatice Topkaroğlu ve Uzm. Psk. Handan Coşkun konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi
02:00 Mahremiyet Bilincini Çocuklarımıza Nasıl Kazandırabiliriz?
07:00 Çocuğa Mahremiyet ve Sosyal Sınırlar Nasıl Anlatılmalı?
13:00 Kız Çocuklarının Makyaj Yapma ve Süslenme İsteğine Ebeveynler Nasıl Yaklaşmalı?
18:00 Tesettürü Çocuklara Nasıl Anlatmalıyız?
22:30 Tesettür Sevgisini Minik Kalplerde Nasıl Oluşturabiliriz?
28:30 Ergenlik Döneminde Tesettüre Geçiş Nasıl Olmalı?
30:30 Ebeveynler, Tesettürü Sevdirmek İçin Hangi Adımları Atmalı?
35:00 Çevresel Etkenler Tesettür Bilincini Nasıl Etkiler?
39:00 Tesettüre Girmekte Zorluk Çekenlere Ebeveynlerin Yaklaşımı Nasıl Olmalı?

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Vakti Geldi

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