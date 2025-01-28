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Vakti Geldi

Çocuklara Namaz Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır? | Vakti Geldi

Psikolojik Olarak Çocukları İbadete Nasıl Teşvik Edebiliriz?

Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının bu bölümüne Dr. Esra Türk ve Talha Toyunalp konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi
02:00 Çocuklara Namaz Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?
09:00 Peygamberimizin İbadet Eğitimi Yaklaşımları Nelerdi?
15:00 Psikolojik Olarak Çocukları İbadete Nasıl Teşvik Edebiliriz?
21:00 Okul Öncesi Dönemde Oyunla İbadet Sevgisi Nasıl Geliştirilir?
26:30 Namaz Alışkanlığı ve Rutin Oluşturma Arasındaki İlişki Nedir?
31:30 7 -10 Yaş Arasında Namaz Eğitimi Hangi Yöntemlerle Verilmeli?
37:00 Çocuklara Namaz Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?
43:00 Ödül - Ceza Sistemi Namaz Alışkanlığında Etkili midir?
47:00 Çocuklara, Namaz Alışkanlığı Kazandırırken "Hedef Koyma" Metodu Kullanılması Uygun mu?

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Vakti Geldi

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