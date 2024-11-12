Sevdirerek Din Eğitimi ve Öğretimi - Vakti Geldi
Çocukların Sorduğu Dini Soruları Geçiştirmek Ne Kadar Doğru?
Merve Gülcemal'in sunduğu "Vakti Geldi" programının ilk bölümüne Prof. Dr. Hasan Meydan ve Sümeyye Esra Köten Güçlü konuk oldu.
00:00 Vakti Geldi
03:00 Din Eğitiminde ve Öğretiminde Farklılıklar
11:00 Ailelerin Din Eğitimindeki Önceliği Nedir?
14:00 Din Eğitimi Ne Zaman Verilmeye Başlanmalı?
16:00 Çocukların Sorduğu Dini Soruları Geçiştirmek Ne Kadar Doğru?
20:30 Hangi Yaşta Nasıl Din Eğitimi Verilmeli?
25:00 Din Eğitimi İçin Doğru Bir Zaman Var mı?
27:00 Hz. Peygamber'in Din Eğitiminde Kullandığı Metotlar
33:00 Gençlerin Din İle Yaşadığı Sorunlarda Ailenin Payı Var mı?
36:00 Ebeveynler Çocukların Sorunlarını Çözmede Nasıl Bir Yol İzlemeli?
38:00 Farklı Yaş Gruplarına Göre Din Eğitimi Metotları Değişir mi?