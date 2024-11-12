Sevdirerek Din Eğitimi ve Öğretimi - Vakti Geldi

Çocukların Sorduğu Dini Soruları Geçiştirmek Ne Kadar Doğru?

Merve Gülcemal'in sunduğu "Vakti Geldi" programının ilk bölümüne Prof. Dr. Hasan Meydan ve Sümeyye Esra Köten Güçlü konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi

03:00 Din Eğitiminde ve Öğretiminde Farklılıklar

11:00 Ailelerin Din Eğitimindeki Önceliği Nedir?

14:00 Din Eğitimi Ne Zaman Verilmeye Başlanmalı?

16:00 Çocukların Sorduğu Dini Soruları Geçiştirmek Ne Kadar Doğru?

20:30 Hangi Yaşta Nasıl Din Eğitimi Verilmeli?

25:00 Din Eğitimi İçin Doğru Bir Zaman Var mı?

27:00 Hz. Peygamber'in Din Eğitiminde Kullandığı Metotlar

33:00 Gençlerin Din İle Yaşadığı Sorunlarda Ailenin Payı Var mı?

36:00 Ebeveynler Çocukların Sorunlarını Çözmede Nasıl Bir Yol İzlemeli?

38:00 Farklı Yaş Gruplarına Göre Din Eğitimi Metotları Değişir mi?