Vakti Geldi
Din Eğitiminde Oyun ve Etkinliklerin Önemi | Vakti Geldi
Çocukların Dini Kavramları İçselleştirmesinde Oyunun Etkisi Nedir?
Merve Gülcemal'in sunumuyla gerçekleşen Vakti Geldi programının bu bölümüne Eğitimci Erdem Çakı ve Eğitimci Yazar Mustafa Yılmaz konuk oldu.
00:00 Vakti Geldi
02:00 Din Eğitiminde Oyun ve Etkinliklerin Önemi
05:15 Oyun ve Etkinliklerle Din Eğitimi
08:25 Çocukların Dini Kavramları İçselleştirmesinde Oyunun Etkisi Nedir?
09:45 Din Eğitiminde Oyunun Faydaları Nelerdir?
14:30 Çocukların Dini Kavramları İçselleştirmesinde Oyunun Etkisi Nedir?
17:15 İlkokul ve Ortaokul Seviyesinde İmani Konular Nasıl Anlatılmalı?
18:15 İbadet Eğitiminde, Hangi Oyun ve Etkinliklerden Faydalanılmalı?
23:15 Oyunlar, Din Eğitiminde Öğrenmeyi Nasıl Kalıcı Hale Getirir?
27:15 Oyun Yoluyla, Din ve Ahlak Eğitimi Nasıl Verilebilir?
36:00 Din Eğitiminde Oyun ve Etkinliklerin Önemi
38:00 Lise Seviyesinde İmani Konuları Daha Anlaşılır Hale Getirmek İçin Neler Yapılmalı?
42:00 Oyunlar Lise Çağındaki Gençlerin Dini Konuları İçselleştirmesine Nasıl Yardımcı Olabilir?