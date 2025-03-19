Din Eğitiminde Oyun ve Etkinliklerin Önemi | Vakti Geldi

Merve Gülcemal'in sunumuyla gerçekleşen Vakti Geldi programının bu bölümüne Eğitimci Erdem Çakı ve Eğitimci Yazar Mustafa Yılmaz konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi

02:00 Din Eğitiminde Oyun ve Etkinliklerin Önemi

05:15 Oyun ve Etkinliklerle Din Eğitimi

08:25 Çocukların Dini Kavramları İçselleştirmesinde Oyunun Etkisi Nedir?

09:45 Din Eğitiminde Oyunun Faydaları Nelerdir?

14:30 Çocukların Dini Kavramları İçselleştirmesinde Oyunun Etkisi Nedir?

17:15 İlkokul ve Ortaokul Seviyesinde İmani Konular Nasıl Anlatılmalı?

18:15 İbadet Eğitiminde, Hangi Oyun ve Etkinliklerden Faydalanılmalı?

23:15 Oyunlar, Din Eğitiminde Öğrenmeyi Nasıl Kalıcı Hale Getirir?

27:15 Oyun Yoluyla, Din ve Ahlak Eğitimi Nasıl Verilebilir?

36:00 Din Eğitiminde Oyun ve Etkinliklerin Önemi

38:00 Lise Seviyesinde İmani Konuları Daha Anlaşılır Hale Getirmek İçin Neler Yapılmalı?

42:00 Oyunlar Lise Çağındaki Gençlerin Dini Konuları İçselleştirmesine Nasıl Yardımcı Olabilir?